Рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг банка «Союз» до «B+»

Банк «Союз» информирует о повышении рейтинговым агентством Standard & Poor's долгосрочного кредитного рейтинга банка «Союз» до уровня «В+» и подтверждении краткосрочного кредитного рейтинга на уровне «B». Прогноз по рейтингам - «Стабильный».

Среди основных положительных факторов, влияющих на рейтинг, S&P отметило улучшение показателей качества активов банка «Союз», повышение диверсификации кредитного портфеля. Агентство ожидает, что банк продолжит диверсифицировать свой портфель в соответствии с новой стратегией роста, ориентированной на развитие услуг в сегменте автокредитования и факторинга. Банк приобрел значительный опыт и модернизировал инфраструктуру для поддержки андеррайтинга и кредитования в этих сегментах.

Аналитики отмечают возможности синергии в рамках сотрудничества банка с акционером — СПАО «Ингосстрах», одной из крупнейших компаний на рынке автострахования в России. Банк «Союз» планирует использовать преимущества от возможностей перекрестных продаж и предложения кобрендовых продуктов и услуг совместно со СПАО «Ингосстрах».

В агентстве также ожидают, что «Союз» сможет поддерживать значительные запасы капитала, несмотря на определенное давление на коэффициент капитала, скорректированный с учетом риска, со стороны запланированного роста кредитного портфеля в 2020—2021 годах.

Банк имеет достаточно комфортную подушку ликвидности: по состоянию на 31 марта 2019 г. широкие ликвидные активы превышали краткосрочное финансирование, привлеченное на открытом рынке, в 4,4 раза. Широкие ликвидные активы (нетто) покрывали 53% краткосрочных депозитов клиентов на ту же дату. Кроме того, около 75% ценных бумаг составляли ликвидные государственные облигации. Агентство считает, что, даже если подушка ликвидности сократится по мере роста кредитного портфеля, она останется достаточной для обеспечения необходимых потребностей в ликвидности в стрессовом сценарии.

В официальном отчете аналитики S&P указывают, что уровни рейтинга банка «Союз» отражают базовый уровень рейтинга банка, действующего главным образом в России «B+/B», на основании которого Standard & Poor's присваивает кредитный рейтинг. Прогноз «Стабильный» по рейтингам банка «Союз» отражает мнение рейтингового агентства о том, что показатели кредитоспособности банка останутся в целом стабильными в ближайшие 12 месяцев, поддерживаемые значительными запасами капитала и улучшающимся качеством активов, а также способностью генерировать прибыль.

Олег Панарин, председатель правления банка «Союз»:

- В 2019 году это уже второе повышение рейтинга кредитоспособности нашего банка рейтинговыми агентствами. Данное рейтинговое действие отражает результат усилий менеджмента , направленных на повышение качества активов, диверсификацию кредитного портфеля, оптимизацию бизнес-процессов и повышение рентабельности активов и капитала.