Бизнес-завтрак на тему «Банковские инструменты для развития бизнеса: тенденции, возможности, механизмы» провел Дальневосточный банк

Бизнес-завтрак на тему «Банковские инструменты для развития бизнеса: тенденции, возможности, механизмы» провел для предпринимателей Сахалинской области Дальневосточный банк.

«На Сахалине мы присутствуем уже более четверти века. Именно с него в 1993 году началось расширение филиальной сети банка за пределы Приморского края: сегодня она насчитывает 40 офисов в 10 регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири — от Петропавловска-Камчатского до Красноярска. Малый и средний бизнес является для нас приоритетным направлением: вместе с нашими клиентами мы находим и реализуем решения для развития предприятий», – отметила начальник Департамента розничного кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса Наталья Маракова, приветствуя гостей.

Директор офиса Дальневосточного банка в Южно-Сахалинске Надежда Серембицкая рассказала о наиболее эффективных инструментах поддержки малого и среднего бизнеса: «Сегодня банк представляет целевые программы кредитования «Бизнес-ипотека», «Бизнес-авто» и «Бизнес-актив» на приобретение основных средств (недвижимости, транспорта), их капитальный ремонт и строительство.

Также предприниматели могут воспользоваться программой «На развитие бизнеса» для пополнения оборотных средств, развития новых направлений и расширения деятельности. По всем видам финансирования клиент сам выбирает схему погашения основного долга, допускается отсрочка платежа по основному долгу до 3 месяцев, отсутствуют ограничения по минимальному сроку кредитования».

Кроме того, Надежда Серембицкая детально осветила возможности для развития бизнеса, которые обеспечивает Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития РФ, участником которой является Дальневосточный банк. В рамках Программы предприятиям предоставляются кредиты на инвестиционные и оборотные цели в сумме от 3 миллионов рублей по ставке не более 8,5 %. Воспользоваться предложением могут компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере торговли, обрабатывающем производстве, строительстве, транспортных услугах, в областях информации и связи, туризма, здравоохранения, образования и других отраслях.

Представители бизнес-сообщества отметили актуальность затронутых тем и преимущества работы с региональным банком: «Высокая клиентоориентированность, оперативное принятие решений, бизнес-модель, эффективно адаптируемая под потребности финансового рынка — вот плюсы региональных кредитных организаций»,- рассказал директор компании «КБ Бридж» Андрей Ким.