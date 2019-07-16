Дальневосточный банк предложил потребительские кредиты для пенсионеров по ставке от 13,4 %

Кредит для неработающих пенсионеров от Дальневосточного банка — отличная возможность получить займ на любые цели быстро и на выгодных условиях. Так, для получения суммы от 30 до 300 тысяч рублей понадобятся паспорт гражданина РФ, пенсионное удостоверение, а также справка о размере пенсии или заверенная выписка по счету.

Процентная ставка для неработающих пенсионеров, при кредитовании на срок от 6 до 60 месяцев составит от 13,4 % до 15,9 %. Для пенсионеров, получающих специализированную Пенсию ПАО «НК «Роснефть» через НПФ «Нефтегарант», действуют специальные условия. Ставки действительны при условии оформления заемщиком личного страхования жизни.

Рассчитать стоимость займа можно на сайте банка в разделе Кредитные продукты. Внесите в Калькулятор кредитов сумму и желаемый срок, установите отметку, что вы — неработающий пенсионер, и программа автоматически сделает расчет процентной ставки, размера регулярного платежа и сформирует график погашения займа. Здесь же можно оформить предварительную заявку на кредитование, и в кратчайшие сроки Банк сообщит о принятом решении. Клиенту останется только обратиться в выбранное отделение Банка с оригиналами документов для получения денежных средств.

С более подробной информацией и условиями кредитования в ПАО «Дальневосточный банк» можно ознакомиться на сайте www.dvbank.ru в разделе Кредитные продукты, в офисах Банка или по телефону контакт-центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).