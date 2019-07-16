ПСБ впервые стал стратегическим банком-партнером крупнейшего российского авиасалона «МАКС»

ПСБ стал стратегическим банком-партнером международного авиационно-космического салона «МАКС», который пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском. В 2019 году в выставке примут участие более 350 российских и международных компаний, а главным иностранным партнером выставки впервые выступит Китай.

Авиасалон «МАКС» – основная площадка для демонстрации возможностей и достижений отечественного авиапрома – является одной из крупнейших выставочных площадок для техники российского производства. ПСБ банк, как опорный банк для ОПК и обслуживания ГОЗ, представит на «МАКС» собственный стенд-шале, на котором запланированы проведение деловой программы, подписание нескольких крупных соглашений, а также презентация банковских продуктов для бизнеса.

Первые дни «МАКС-2019», с 26 по 29 августа, предназначены для бизнес-мероприятий и деловых встреч, с 30 августа по 1 сентября посмотреть выставку смогут все желающие. На «Максе» взрослые и дети могут увидеть демонстрационные выступления самолетов и вертолетов, полеты нескольких пилотажных групп, уникальную программу авиационных групп высшего пилотажа ВКС России – «Русских витязей», «Стрижей» и «Соколов России». Для широкой публики будет доступно посещение некоторых моделей летательных аппаратов на статической стоянке.