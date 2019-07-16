«Солид Банк» проводит акцию для бизнеса «11:11»

В АО «Солид Банк» продолжает действовать Акция «11:11», по условиям которой банк предоставляет компаниям, оформившим кредит или овердрафт от 10 млн. руб. бесплатное расчетно-кассовое обслуживание на весь срок кредитного договора.
1 июля 2019 г. с Солид Банке стартовала Акция «11:11». Акция направлена на новых клиентов банка, компаний, субъектов малого и среднего бизнеса, ранее не имевших кредитной задолженности перед АО «Солид Банк».
Основные условия Акции:
• Ставка: 11,11% годовых
• Сумма: от 10 млн. руб.
• Срок: до 36 мес.
Банк заинтересован в привлечении новых клиентов, поэтому гарантирует индивидуальный подход к каждой заявке.
«В отличие от федеральных банков с формальным подходом к рассмотрению клиентов, мы имеем возможность заниматься каждым случаем персонально. Бизнес в России очень разный, пожалуй, нет двух похожих компаний, поэтому автоматизированные скоринг-системы часто бракуют тех клиентов, которых можно было обслужить, запросив, например, дополнительные документы, – комментирует начальник Департамента малого и среднего бизнеса АО «Солид Банк» Евгений Ваньков. – В рамках Акции «11:11» мы сознательно пошли на определенные трудозатраты и дополнили автоматический скоринг «ручной» обработкой заявок. Такая комбинация – это не шаг назад, а своеобразный эксперимент, симбиоз технологий и человека, в ходе которого мы рассчитываем получить синергетический эффект. Мы приглашаем новых клиентов в Солид банк и надеемся, знакомство перерастет в долгосрочное плодотворное партнерство».
Подробные условия Акции по кредитованию малого и среднего бизнеса «11:11» можно посмотреть на сайте АО «Солид Банк».
Оформить заявку можно на сайте и в любом офисе Солид Банка