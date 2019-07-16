«Солид Банк» проводит акцию для бизнеса «11:11»

В АО «Солид Банк» продолжает действовать Акция «11:11», по условиям которой банк предоставляет компаниям, оформившим кредит или овердрафт от 10 млн. руб. бесплатное расчетно-кассовое обслуживание на весь срок кредитного договора.