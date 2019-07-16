11 школьных автобусов приобретут для образовательных учреждений затопленных территорий

К началу учебного года для учреждений образования затопленных территории необходимо приобрести 11 школьных автобусов. С такой инициативой выступил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Соответствующие поправки будут внесены в бюджет, сообщает 16 июля пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

В результате паводка подтопленными оказались 18 школ и 14 детских садов. Большая часть из них находится в Тулунском и Нижнеудинском районах. Сейчас проходит обследование этих объектов.

- Плановый капитальный ремонт сейчас идет в тех школах и детских садах, которые не попали в зону паводка. Остальные учреждения будут ремонтировать после окончательного обследования. Задача – сделать все к началу учебного года, но мы решили подстраховаться и закупить дополнительно школьные автобусы, чтобы дети могли ездить учиться в школы поблизости, - отметил Губернатор.