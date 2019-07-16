Иркутскстат: Каждая четвертая семья в Приангарье больше 10 лет ждет улучшения жилищных условий

В Иркутской области в качестве нуждающихся в жилых помещениях на учете на конец 2018 года состояли 53 873 семьи. Это 5,9% от числа семей, проживающих в Иркутской области, такие данные приводит Иркутскстат.

По сравнению с 2010 годом ситуация ухудшилась: количество нуждающихся семей увеличилось на 13%, тогда таких семей было– 47 701. Каждый четвертый из стоящих в жилищной очереди ждет улучшения условий 10 лет и более.

Наиболее велико число семей, состоящих на учете, в Баядаевском и Ольхонском районах. Там в улучшении жилищных условий нуждается каждая четвертая семья (26-27%). Также большой показатель нуждающихся в городе Свирске, Балаганском, Слюдянском, Нукутском, Усть-Удинском районах (12-18%).

8,3% очередников проживают в аварийном жилье, 1,3% - в общежитиях, 1,0% - в коммунальных квартирах.

В 2018 году получили жилые помещения и улучшили жилищные условия 3 512 семей, из них более половины (56%) семей ранее проживали в аварийном жилье.