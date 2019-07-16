Коршуновский ГОК увеличил производство в 1 полугодии 2019 года на 31%

Коршуновский ГОК (входит в Группу «Мечел») в 1 полугодии 2019 года на 31% нарастил производство железорудного концентрата по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Объем производства составил 1,14 млн тонн, сообщает 16 июля пресс-служба компании.

Основным потребителем продукции КГОК является Челябинский металлургический комбинат (также входит в Группу «Мечел»).

«Залогом увеличения объёма горных работ послужила реализация программы технического перевооружения», – пояснил управляющий директор ПАО «КГОК» Михаил Мажукин.

ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» – единственное в Восточной Сибири горно-обогатительное предприятие с собственной ресурсной базой. В состав добывающих активов компании входят два карьера: Коршуновский и Рудногорский, - общий объем минеральных запасов, которых по стандартам JORC на 31 декабря 2018 г. составляет порядка 140,3 млн тонн. Производимый на комбинате железорудный концентрат является одним из лучших в России по качественным характеристикам. Предприятие входит в горнодобывающий дивизион Группы «Мечел», консолидированный в ОАО «Мечел-Майнинг».