ТРЦ «Скиф» в Саянске возобновит работу до конца июля

Торгово-развлекательный центр «Скиф» в г. Саянске Иркутской области устранил по пожарной безопасности, накануне судебные приставы вручили 48 собственникам помещения постановления об окончании исполнительных производств. сообщает 16 июля пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Напомним, что почти девять месяцев, с октября 2018 года - с момента поступления на исполнение в отдел судебных приставов по г. Саянску и Зиминскому району решения Саянского городского суда о приостановлении эксплуатации здания - в ТРЦ «Скиф» велись работы по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности. До конца июля торговое заведение откроет свои двери для посетителей. Однако, пресс-служба УФССП России по Иркутской области отмечает, что Саянским городским судом вынесен исполнительный лист о запрете эксплуатации автостоянки, расположенной в цокольном этаже здания.