Иркутсктстат: Экономические результаты Приангарья в первом полугодии противоречивы

Экономические результаты Приангарья в первом полугодии противоречивы: в одних отраслях наблюдает рост, в других – падение.

Как сообщает Иркутскстат, в промышленном производстве продолжается спад, в сравнении первым полугодием 2018 гда - на 1,3%. Снижение произошло за счет обрабатывающих производств, где в целом объем сократился на 6,6%, а по отдельным видам продукции – на четверть и более.

В строительстве прошлогодний спад сменился ростом, объем работ вырос на 23,7%, ввод жилья – на 9,5%.

Нестабильностью отличается и аграрный комплекс, где результаты во многом зависят от погодных условий. Объем сельскохозяйственной продукции составил по итогам первого полугодия 2019 года составил 15,8 млрд. рублей, что на 3,7% меньше по сравнению с аналогичного периода прошлого года.

На потребительском рынке, как и годом ранее, фиксируется рост – на 2-4%: за 6 месяцев населению продано товаров на 182,7 млрд рублей, оборот общественного питания составил 8,1 млрд рублей, оказано платных услуг на 55,2 млрд рублей.

В январе-мае средняя по региону начисленная зарплата составила 44,6 тыс. рублей в месяц, это на 7,6% больше, чем в прошлом году, а реальны рост с учетом инфляциисоставил 1,5%.

Безработных стало больше. На конец июня официальный статус безработных имели 13 766 человек, на 10% больше, чем год назад. Отметим, что в прошлом году число безработных снижалось.