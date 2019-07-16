Около 50 нормативно-правовых актов принято в регионе для помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Около 50 нормативно-правовых актов принято и разработано в Правительстве Иркутской области для оказания помощи пострадавшим от наводнения. Из них уже подписано восемь Указов Губернатора, три постановления Правительства и девять распоряжений Правительства. Об этом сообщили в главном правовом управлении Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Указами Губернатора даны поручения министерству сельского хозяйства по вопросам оценки ущерба, а также установлена за счет средств областного бюджета компенсация в связи с гибелью принадлежащих гражданам посевов сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных. Кроме того, подписан Указ Губернатора Иркутской области «О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» – он предусматривает увеличение размера резервного фонда Правительства Иркутской области.

Постановлениями Правительства региона предусмотрены, в частности, пять видов помощи пострадавшим: единовременная материальная помощь, финансовая помощь, пособия членам семей погибших граждан, пособия гражданам, получившим вред здоровью, на погребение.

Распоряжениями Правительства увеличен объем отдельных средств спасения и жизнеобеспечения в составе резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Иркутской области, выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Иркутской области на приобретение дезинфицирующих средств, развёртывание и содержание пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан, организацию питания для эвакуируемых граждан, осуществление единовременных выплат гражданам.

Организована работа по внесению дополнения в Закон Иркутской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» – о предоставлении жителям пострадавших от наводнения районов земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта в собственность бесплатно. Прорабатывается вопрос о внесении изменений в Закон Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки в Иркутской области граждан, нуждающихся в древесине для собственных нужд», и о внесении изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области», а также в статью 2 Закона Иркутской области «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области» – с целью предусмотреть норму, согласно которой положения данного Закона Иркутской области, касающиеся предоставления гражданам дополнительной меры социальной поддержки в натуральной форме в виде предоставления лесоматериалов для собственных нужд для возведения строений, вступят в силу.

Также организована работа по внесению изменений в Закон Иркутской «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Кроме указанных нормативных правовых актов разрабатывается, ряд проектов постановлений Правительства Иркутской области, предусматривающих меры поддержки пострадавшим гражданам. Несколько документов уже поступили на согласование в установленном порядке в целях представления их на рассмотрение главе региона. Все документы проходят ускоренный порядок согласования и рассмотрения – соответствующее поручение дано Губернатором Сергеем Левченко.

Так, подготовлено постановление Правительства «Об обеспечении временного размещения и питания граждан, пострадавших от наводнения в Иркутской области в 2019 году», планируется утвердить Положение о пунктах временного размещения и питания для эвакуируемых граждан.

Еще один проект постановления Правительства касается предоставления денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений гражданам, жилые помещения которых были утрачены (разрушены) или повреждены в результате паводка.

Меры соцподдержки семей с детьми предусмотрены проектом постановления Правительства Иркутской области «Об обеспечении в 2019 году в Иркутской области детей (семьей с малолетними детьми), проживающих на территориях муниципальных образований Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, и лиц, сопровождающих их в организованных группах, проездом (туда и обратно) и размещением в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе расположенных на территориях других субъектов Российской Федерации».

Ряд проектов подготовлены в целях защиты трудовых прав граждан. Так, проектом постановления Правительства Иркутской области будет предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятий по организации временной занятости граждан, пострадавших от паводка в Иркутской области, включая работников организаций, расположенных на территориях, пострадавших от паводка. Также планируется к утверждению документ «О предоставлении единовременной финансовой помощи пострадавших от паводка гражданам в Иркутской области». Речь идет о помощи пострадавшим от паводка гражданам, находящимся в простое по причинам, не зависящим от работодателя и работника, и зарегистрированным в целях поиска подходящей работы, либо зарегистрированным в качестве безработных, нетрудоустроенных в течение трех месяцев со дня введения чрезвычайной ситуации федерального характера в Иркутской области. Выплата предполагается в размере 1,6 минимального размера оплаты труда. Планируется также увеличение размера материальной поддержки, выплачиваемой безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, предоставление помощи на оплату расходов, связанных с организацией предпринимательской деятельности.

В целом на сегодняшний подготовлено около 20 проектов постановлений Правительства Иркутской области, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.