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В трёх населённых пунктах зоны затопления планируют построить новые школы

16 июля 2019

Министерство образования Иркутской области завершает инструментальное обследование зданий школ и детских садов на территориях затопления. В состав комиссии по обследованию вошли заместитель Министра просвещения Российской Федерации Павел Зенькович, советник Министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк, заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов.

Всего в Иркутской области пострадало 32 образовательные организации: 18 школ и 14 детских садов. По десять образовательных организаций подтоплено в Нижнеудинском и Тайшетском районах. Особенно пострадали две школы - №6 и №20, а также три детских сада - «Алёнушка», «Лучик» и «Родничок» - в городе Тулуне. Там будут проведены восстановительные работы.

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- Мы посетили пять муниципальных образований, пострадавших от паводка, осмотрели все школы и детские сады. Степень затопления у образовательных организаций разная. Школы и детские сады, находящиеся в низменных территориях, оказались затопленными вплоть до второго этажа. Есть те, которые были затоплены незначительно: от 10-15 см до метра, - рассказывает Максим Парфенов.

Серьезный ущерб нанесен цокольным этажам, где расположены элеваторные узлы. Перед министерством стоит задача максимально восстановить образовательные учреждения.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, новые школы планируется построить в трёх населённых пунктах: в посёлках Евдокимовка Тулунского района, Октябрьский Чунского района, Алыгджер Нижнеудинского района. Остальные школы, по оценке специалистов министерства образования и министерства строительства, можно восстановить, поэтому там будет проводиться капитальный ремонт.


/ СИА /
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