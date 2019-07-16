17-18 июля в реках Иркут, Китой, Ока, Ия ожидается повышение уровня воды

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 июля в верховьях рек Иркут, Китой, Ока, Ия, Уда отмечается повышение уровней воды на 20-80 сантиметров, на остальных реках области – колебание уровней воды в пределах 5-20 сантиметров.

17-18 июля в реках Иркут, Китой, Ока, Ия ожидается повышение уровня воды на 20-60 сантиметров, на остальных реках области – колебание уровней воды в пределах 5-20 сантиметров.

17 июля ночью в центральных, северо-западных районах, днём в западных районах ожидаются ливневые дожди, в течение суток по области грозы с усилением северо-западного ветра до 15 м/с сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.