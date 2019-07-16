В Нижнеудинске планируют провести реконструкцию котельной бывшей слюдяной фабрики

Председатель Правительственной комиссии, вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко и Губернатор Иркутской области Сергей Левченко посетили в Нижнеудинске социальные объекты, провели осмотр котельных и водозаборов.

Глава Нижнеудинска Александр Путов рассказал при посещении членами Правительственной комиссии центральной части города, что здесь предполагается провести реконструкцию котельной бывшей слюдяной фабрики.

– Установим там два дополнительных котла. Подачу тепла будем осуществлять через тепловые пункты. Построим тепловые пункты – закрываем семь теплоисточников, а два из них – на электричестве. В результате получаем улучшение теплоснабжения. У людей не было горячего водоснабжения – даем горячую воду. И экономим расходы, потому что произойдет снижение стоимости гигакалории в связи с закрытием электрокотельных, – сообщил Александр Путов.

При посещении городского водозабора Виталий Мутко поручил внимательно следить за качеством воды:

– Отрабатывайте все вопросы с Роспотребнадзором, контролируйте сети, – отметил вице-премьер.

Это пожелание – руководство к действию: уровень воды в реке упал, но грунтовые воды стоят высоко, сети всё ещё в воде. При реконструкции водозабора «Центральный» будет необходимо увеличивать защитную дамбу, учитывая максимально известный теперь уровень затопления. Следующие этапы реконструкции должны позволить в полном объеме использовать то, что сохранилось после паводка.

В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области подтвердили, что уже ждут из Нижнеудинска заявки на проектирование объектов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.