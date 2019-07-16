Целесообразность реконструкции главного корпуса Нижнеудинской ЦРБ обсудят в среду

Правительственная комиссия по ликвидации последствий стихийного бедствия в Иркутской области посетила Нижнеудинскую центральную районную больницу. Вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко, который возглавляет комиссию, а также Губернатор Иркутской области Сергей Левченко осмотрели блоки стационара и ознакомились с организацией работы системы здравоохранения в период ликвидации ЧС.

Как сообщил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко, зданиям Нижнеудинской районной больницы нанесен значительный ущерб во время дождевых паводков. Подвал полностью затоплен, частично пострадали от воды первые этажи стационара. Сейчас завалы в корпусе разбирают сотрудники Росгвардии.

Хирургическую помощь в Нижнеудинске населению оказывают специалисты подразделения мобильного госпиталя Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА). Здесь расположены несколько блоков хирургической службы и реанимации. Задействовано 15 медиков, в основном хирурги и реаниматологи.

– Работа мобильного госпиталя выстроена эффективно, уже выполнено более 60 хирургических вмешательств. Пациентов после операций мы направляем санитарной авиацией в Иркутск и в Братск, - рассказал министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.



Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, специалисты минобороны заканчивают исследование фундамента главного корпуса больницы, который был построен 50 лет назад. Завтра будет представлено итоговое заключение. На основе документа в среду в рамках областной комиссии по чрезвычайным ситуациям первый заместитель Министра строительства РФ Леонид Ставицкий озвучит решение о необходимости строить новое здание больницы или проводить реконструкцию.