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В Иркутске спрос на сезонных работников в туристической сфере вырос на 34% за 2 года

16 июля 2019

Спрос на сезонных работников в сфере туризма неуклонно растет по всей стране. Иркутск стал 12-м по числу вакансий среди крупнейших городов – за два года сотрудников стали искать на 33,9% активнее, но оплата сезонных работников достаточно низкая, отмечают эксперты Авито.

Рейтинг городов по росту вакансий, 2Q19 к 2Q17

 

Город

Динамика за 2 года

1

Воронеж

65,2%

2

Ижевск

64,5%

3

Омск

60,4%

4

Красноярск

55,7%

5

Челябинск

54,1%

6

Ульяновск

41,1%

7

Ростов-на-Дону

40,5%

8

Тольятти

40,4%

9

Новосибирск

38,9%

10

Тюмень

38,3%

11

Краснодар

35,6%

12

Иркутск

33,9%

13

Волгоград

29,0%

14

Уфа

28,7%

15

Саратов

27,4%

16

Екатеринбург

25,0%

17

Казань

23,8%

18

Пермь

22,1%

19

Нижний Новгород

18,8%

20

Санкт-Петербург

12,0%

21

Москва

11,9%

22

Барнаул

10,2%

23

Самара

3,5%

 

вся Россия

48,1%
 

Иркутск стал 9-м по величине дохода сезонных работников среди 23 крупнейших городов (29 283 рубля в месяц). Максимально заработать в сфере туризма и ресторанов в сезон получится в Тюмени (без учета Москвы и Санкт-Петербурга), где работодатели готовы платить в среднем 31 701 рубль. Второе место досталось городу-курортнику Краснодару (31 484 рублей), на третьем оказался Ростов-на-Дону (30 781 рубль).

Москва – единственный город, где ставка во II квартале 2019 года оказалась выше 40 000 рублей в месяц – это на 32,4% больше, чем в среднем по стране.

Рейтинг городов по величине средней зарплаты во II кв. 2019 году

 

Город

Зарплаты,

рублей в месяц

Динамика за год

Динамика за 2 года

1

Москва

42 699

6,2%

11%

2

Санкт-Петербург

35 806

1,9%

11,3%

3

Тюмень

31 701

10,3%

18,8%

4

Краснодар

31 484

6,9%

17%

5

Ростов-на-Дону

30 781

2%

20%

6

Екатеринбург

30 462

-3,3%

9,3%

7

Воронеж

30 197

16,4%

23,9%

8

Красноярск

29 820

-0,8%

15,7%

9

Иркутск

29 283

5%

16,4%

10

Новосибирск

29 031

0%

17,6%

11

Нижний Новгород

27 912

0,3%

9,3%

12

Казань

27 779

1,5%

15%

13

Саратов

27 278

15,2%

21,1%

14

Уфа

26 347

6,2%

14,5%

15

Самара

26 314

7,2%

15,5%

16

Омск

25 425

-3,4%

20,1%

17

Челябинск

25 335

8,9%

11,8%

18

Волгоград

25 202

7,1%

17%

19

Пермь

24 804

-1,5%

14,1%

20

Тольятти

23 959

24,8%

9,8%

21

Ижевск

23 955

2%

17%

22

Ульяновск

23 273

4,6%

9,8%

23

Барнаул

22 973

11,7%

22,4%

 

вся Россия

32 243

4,3%

12,6%
 

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