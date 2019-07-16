В Иркутске спрос на сезонных работников в туристической сфере вырос на 34% за 2 года

Спрос на сезонных работников в сфере туризма неуклонно растет по всей стране. Иркутск стал 12-м по числу вакансий среди крупнейших городов – за два года сотрудников стали искать на 33,9% активнее, но оплата сезонных работников достаточно низкая, отмечают эксперты Авито.
Рейтинг городов по росту вакансий, 2Q19 к 2Q17
|
|
Город
|
Динамика за 2 года
|
1
|
Воронеж
|
65,2%
|
2
|
Ижевск
|
64,5%
|
3
|
Омск
|
60,4%
|
4
|
Красноярск
|
55,7%
|
5
|
Челябинск
|
54,1%
|
6
|
Ульяновск
|
41,1%
|
7
|
Ростов-на-Дону
|
40,5%
|
8
|
Тольятти
|
40,4%
|
9
|
Новосибирск
|
38,9%
|
10
|
Тюмень
|
38,3%
|
11
|
Краснодар
|
35,6%
|
12
|
Иркутск
|
33,9%
|
13
|
Волгоград
|
29,0%
|
14
|
Уфа
|
28,7%
|
15
|
Саратов
|
27,4%
|
16
|
Екатеринбург
|
25,0%
|
17
|
Казань
|
23,8%
|
18
|
Пермь
|
22,1%
|
19
|
Нижний Новгород
|
18,8%
|
20
|
Санкт-Петербург
|
12,0%
|
21
|
Москва
|
11,9%
|
22
|
Барнаул
|
10,2%
|
23
|
Самара
|
3,5%
|
|
вся Россия
|
48,1%
Иркутск стал 9-м по величине дохода сезонных работников среди 23 крупнейших городов (29 283 рубля в месяц). Максимально заработать в сфере туризма и ресторанов в сезон получится в Тюмени (без учета Москвы и Санкт-Петербурга), где работодатели готовы платить в среднем 31 701 рубль. Второе место досталось городу-курортнику Краснодару (31 484 рублей), на третьем оказался Ростов-на-Дону (30 781 рубль).
Москва – единственный город, где ставка во II квартале 2019 года оказалась выше 40 000 рублей в месяц – это на 32,4% больше, чем в среднем по стране.
Рейтинг городов по величине средней зарплаты во II кв. 2019 году
|
|
Город
|
Зарплаты,
рублей в месяц
|
Динамика за год
|
Динамика за 2 года
|
1
|
Москва
|
42 699
|
6,2%
|
11%
|
2
|
Санкт-Петербург
|
35 806
|
1,9%
|
11,3%
|
3
|
Тюмень
|
31 701
|
10,3%
|
18,8%
|
4
|
Краснодар
|
31 484
|
6,9%
|
17%
|
5
|
Ростов-на-Дону
|
30 781
|
2%
|
20%
|
6
|
Екатеринбург
|
30 462
|
-3,3%
|
9,3%
|
7
|
Воронеж
|
30 197
|
16,4%
|
23,9%
|
8
|
Красноярск
|
29 820
|
-0,8%
|
15,7%
|
9
|
Иркутск
|
29 283
|
5%
|
16,4%
|
10
|
Новосибирск
|
29 031
|
0%
|
17,6%
|
11
|
Нижний Новгород
|
27 912
|
0,3%
|
9,3%
|
12
|
Казань
|
27 779
|
1,5%
|
15%
|
13
|
Саратов
|
27 278
|
15,2%
|
21,1%
|
14
|
Уфа
|
26 347
|
6,2%
|
14,5%
|
15
|
Самара
|
26 314
|
7,2%
|
15,5%
|
16
|
Омск
|
25 425
|
-3,4%
|
20,1%
|
17
|
Челябинск
|
25 335
|
8,9%
|
11,8%
|
18
|
Волгоград
|
25 202
|
7,1%
|
17%
|
19
|
Пермь
|
24 804
|
-1,5%
|
14,1%
|
20
|
Тольятти
|
23 959
|
24,8%
|
9,8%
|
21
|
Ижевск
|
23 955
|
2%
|
17%
|
22
|
Ульяновск
|
23 273
|
4,6%
|
9,8%
|
23
|
Барнаул
|
22 973
|
11,7%
|
22,4%
|
|
вся Россия
|
32 243
|
4,3%
|
12,6%