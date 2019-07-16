В Иркутске спрос на сезонных работников в туристической сфере вырос на 34% за 2 года

Спрос на сезонных работников в сфере туризма неуклонно растет по всей стране. Иркутск стал 12-м по числу вакансий среди крупнейших городов – за два года сотрудников стали искать на 33,9% активнее, но оплата сезонных работников достаточно низкая, отмечают эксперты Авито.

Рейтинг городов по росту вакансий, 2Q19 к 2Q17

Город Динамика за 2 года 1 Воронеж 65,2% 2 Ижевск 64,5% 3 Омск 60,4% 4 Красноярск 55,7% 5 Челябинск 54,1% 6 Ульяновск 41,1% 7 Ростов-на-Дону 40,5% 8 Тольятти 40,4% 9 Новосибирск 38,9% 10 Тюмень 38,3% 11 Краснодар 35,6% 12 Иркутск 33,9% 13 Волгоград 29,0% 14 Уфа 28,7% 15 Саратов 27,4% 16 Екатеринбург 25,0% 17 Казань 23,8% 18 Пермь 22,1% 19 Нижний Новгород 18,8% 20 Санкт-Петербург 12,0% 21 Москва 11,9% 22 Барнаул 10,2% 23 Самара 3,5% вся Россия 48,1%

Иркутск стал 9-м по величине дохода сезонных работников среди 23 крупнейших городов (29 283 рубля в месяц). Максимально заработать в сфере туризма и ресторанов в сезон получится в Тюмени (без учета Москвы и Санкт-Петербурга), где работодатели готовы платить в среднем 31 701 рубль. Второе место досталось городу-курортнику Краснодару (31 484 рублей), на третьем оказался Ростов-на-Дону (30 781 рубль).

Москва – единственный город, где ставка во II квартале 2019 года оказалась выше 40 000 рублей в месяц – это на 32,4% больше, чем в среднем по стране.

Рейтинг городов по величине средней зарплаты во II кв. 2019 году