Экономика не растет, ей мешают бедные россияне и крепкий рубль

Бизнес в России все больше разочаровывается в темпах экономического роста. Как пишет пресса с опорой на данные IHS Markit, сейчас только 15% опрошенных предпринимателей ожидают оживления деловой активности, хотя еще в феврале их было 25%. Одна из основных проблем бизнеса сейчас даже не налоги, так как к ним можно приспособиться, рассчитать, спрогнозировать, смириться. Проблема — это очень слабый внутренний спрос, это отмечает около 72% всех бизнесменов.

Люди покупают что-то крупное в основном в кредит, и это и опора, и беда современной российской экономики: потребительское кредитование спасает систему от рецессии, но не решает ключевую проблему низких доходов населения и слишком дорогой повседневной жизни среднестатистического россиянина.

Бизнес тоже как будто в режиме экономии энергии: экономическая неопределенность сильна, санкционные угрозы снова напоминают о себе, потребитель еле дышит, и когда это закончится, непонятно. На такой основе мало кто хочет вкачивать финансы в развитие и расширение.

Думается, что укрепление рубля на 10% за январь-июнь тоже внесло свою лепту в эту картину. Товары внутреннего производства на мировой арене стали ровно на ту же величину менее конкурентоспособными, выиграть в цене уже не получается, а внешних заказов больше не становится. Это тоже вынуждает предприятия пересматривать параметры производства и сокращать их, чтобы не копить на складах лишний товар.

Вполне можно допустить, что, очистив ВВП от сезонных факторов в первом и втором кварталах этого года, мы увидим там рецессию. Но даже если нет, то экономическая система не растет, и присутствие на авансцене крепкого рубля тут ухудшает ее перспективы.

Днем во вторник доллар США чуть укрепляется и торгуется по 62,82 руб., краткосрочно американская валюта может вернуться к 63,00. Среднесрочно актуальной пока останется болтанка в пределах 62-64 руб./USD. Евро/рубль стабилен около 70,64, но оставляет за собой шансы на скольжение к 70,50.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»