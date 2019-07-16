Банк «Открытие» в Иркутской области начал сбор биометрических данных

Банк переоборудовал два офиса в Иркутске и один в Братске для приема биометрических данных клиентов. Услуга сдачи биометрических данных и регистрации в ЕСИА доступна каждому, кто намерен в дальнейшем удаленно пользоваться сервисами банков и государственных учреждений.
В процессе сбора биометрических данных для идентификации пользователя используются два параметра - лицо и голос. На первом этапе процедуры осуществляется сбор биометрических контрольных шаблонов (БКШ): сотрудник банка делает фотографию лица клиента, далее необходимо произнести контрольную фразу, состоящую из трех наборов цифр. Собранные данные передаются и хранятся в единой биометрической системе (ЕБС), после чего могут использоваться при дистанционном оформлении продукта или услуги любого банка, предоставляющего сервис нового формата с помощью удаленной идентификации.
«Как показывает столичный опыт, в первое время число клиентов, желающих записать свои биометрические профайлы, не превышает нескольких десятков человек в месяц. Поэтому рост интереса к новой услуге мы ожидаем лишь в следующем году, но свою сеть технологически готовим уже сегодня, – говорит бизнес-лидер банка «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев. – Уже скоро банк начнет и разработку линейки специальных финансовых услуг и продуктов, изначально ориентированных на предоставление в удаленном режиме тем, чьи профили находятся в единой биометрической системе».
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Отделения банка «Открытие», оказывающих услугу приема биометрических данных, можно найти здесь.