Банк «Открытие» в Иркутской области начал сбор биометрических данных

Банк переоборудовал два офиса в Иркутске и один в Братске для приема биометрических данных клиентов. Услуга сдачи биометрических данных и регистрации в ЕСИА доступна каждому, кто намерен в дальнейшем удаленно пользоваться сервисами банков и государственных учреждений.

Владимир Чернышев, бизнес-лидер банка «Открытие» в Иркутской области

В процессе сбора биометрических данных для идентификации пользователя используются два параметра - лицо и голос. На первом этапе процедуры осуществляется сбор биометрических контрольных шаблонов (БКШ): сотрудник банка делает фотографию лица клиента, далее необходимо произнести контрольную фразу, состоящую из трех наборов цифр. Собранные данные передаются и хранятся в единой биометрической системе (ЕБС), после чего могут использоваться при дистанционном оформлении продукта или услуги любого банка, предоставляющего сервис нового формата с помощью удаленной идентификации.

«Как показывает столичный опыт, в первое время число клиентов, желающих записать свои биометрические профайлы, не превышает нескольких десятков человек в месяц. Поэтому рост интереса к новой услуге мы ожидаем лишь в следующем году, но свою сеть технологически готовим уже сегодня, – говорит бизнес-лидер банка «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев. – Уже скоро банк начнет и разработку линейки специальных финансовых услуг и продуктов, изначально ориентированных на предоставление в удаленном режиме тем, чьи профили находятся в единой биометрической системе».

Отделения банка «Открытие», оказывающих услугу приема биометрических данных, можно найти здесь.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.