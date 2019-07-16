Объем предложения на рынке новостроек снижается, цены растут

Объем предложения на рынке новостроек за последние 12 месяцев снизился на 3%. В начале июля 2018 года в активной реализации на первичном рынке находилось 305 тыс. лотов, в начале июля 2019 года - 295 тыс. квартир апартаментов. Это связано с достаточно высокими темпами продаж в первой половине года на фоне снижения темпов вывода нового предложения, считают аналитики ЦИАН.
Концентрация все больше
На 10 регионов-лидеров по объему предложения год назад приходилось 63% квартир и апартаментов. Концентрация предложения в регионах-лидерах растет. В июле 2019 года на них пришлось 67% от объема активного предложения. Перечень топ-10 субъектов Федерации по числу помещений в новостройках в продаже практически не изменился.
Топ-10 регионов-лидеров по объему активного предложения на первичном рынке в 2018-2019 гг..
|
|
Регион
|
Предложение на первичном рынке в июле 2018 г.
|
Предложение на первичном рынке в июле 2019 г.
|
1
|
Санкт-Петербург
|
40426
|
43042
|
2
|
Москва
|
35605
|
41932
|
3
|
Московская область
|
28701
|
29612
|
4
|
Краснодарский край
|
20868
|
25473
|
5
|
Ленинградская область
|
19278
|
14682
|
6
|
Ростовская область
|
14126
|
14123
|
7
|
Рязанская область
|
1398
|
7869
|
8
|
Владимирская область
|
4459
|
7650
|
9
|
Свердловская область
|
9358
|
7535
|
10
|
Новосибирская область
|
6918
|
7205
Источник: Аналитический центр ЦИАН
Цены всё выше
Стоимость квадратного метра за год выросла на 15% (с учетом Москвы и Санкт-Петербурга) или на 12% (если не рассматривать столичные агломерации). Без учета агломераций Москвы и Санкт-Петербурга средние цены квадратного метра в новостройках составили 55,7 тыс. руб., а рост цен в регионах за последние 12 месяцев составил 12%. За год цены на первичном рынке жилья показали положительные темпы прироста в 58 регионах из 67. Прежде всего такие изменения связаны с повышением интереса покупателей, уже по итогам 1 квартала 2019 года (по данным Росреестра) количество зарегистрированных ДДУ в рассматриваемых регионах увеличилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 91,5 до 121,4 тыс. сделок).
Рост цен на первичном рынке, прежде всего, связан с грядущим переходом рынка на реализацию помещений по эскроу-счетам. У роста есть как объективная составляющая (во-первых, увеличилась себестоимость, во-вторых, снизилось число корпусов, выведенных в реализацию по котлованным ценам в 1 полугодии), так и субъективная (застройщики грамотно воспользовались неясными перспективами дальнейшего развития рынка и под лозунгом "покупайте сейчас, так как завтра будет поздно" смогли повышать цены без заметных потерь в темпе продаж).
Топ-10 регионов России, лидирующих по росту цен на первичном рынке жилья, июнь 2019 года к июню 2018 года.
|
№
|
Регион
|
Ср. цена кв. м, тыс. руб., июнь 2019
|
Изменения, июн. 2019 г. к июн. 2018 г.
|
1
|
Севастополь
|
88,6
|
+30%
|
2
|
Республика Крым
|
128,7
|
+29%
|
3
|
Республика Татарстан
|
74,4
|
+25%
|
4
|
Ульяновская область
|
49,3
|
+24%
|
5
|
Иркутская область
|
59,9
|
+23%
|
6
|
Курская область
|
45,5
|
+22%
|
7
|
Астраханская область
|
54,3
|
+19%
|
8
|
Саратовская область
|
41,1
|
+19%
|
9
|
Псковская область
|
43,0
|
+17%
|
10
|
Тамбовская область
|
47,3
|
+17%
Источник: Аналитический центр ЦИАН
Рейтинг регионов-лидеров по росту средней цены возглавили регионы Крымского полуострова: город федерального значения Севастополь – плюс 30% за год, Республика Крым – плюс 29% за год.
Активный рост цен зафиксирован и в Иркутске, который вошел в ТОП-5 городов по динамике роста цен на новостройки. По данным ЦИАН, средняя цена квадратного метра в столице Приангарья за год увеличилась на 23% до 59,9 тыс. рублей.