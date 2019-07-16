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Объем предложения на рынке новостроек снижается, цены растут

16 июля 2019

Объем предложения на рынке новостроек за последние 12 месяцев снизился на 3%. В начале июля 2018 года в активной реализации на первичном рынке находилось 305 тыс. лотов, в начале июля 2019 года - 295 тыс. квартир  апартаментов. Это связано с достаточно высокими темпами продаж в первой половине года на фоне снижения темпов вывода нового предложения, считают аналитики ЦИАН.

Концентрация все больше

На 10 регионов-лидеров по объему предложения год назад приходилось 63% квартир и апартаментов. Концентрация предложения в регионах-лидерах растет. В июле 2019 года на них пришлось 67% от объема активного предложения. Перечень топ-10 субъектов Федерации по числу помещений в новостройках в продаже практически не изменился.

Топ-10 регионов-лидеров по объему активного предложения на первичном рынке в 2018-2019 гг..

 

 Регион

Предложение на первичном рынке в июле 2018 г.

Предложение на первичном рынке в июле 2019 г.

1

Санкт-Петербург

40426

43042

2

Москва

35605

41932

3

Московская область

28701

29612

4

Краснодарский край

20868

25473

5

Ленинградская область

19278

14682

6

Ростовская область

14126

14123

7

Рязанская область

1398

7869

8

Владимирская область

4459

7650

9

Свердловская область

9358

7535

10

Новосибирская область

6918

7205

Источник: Аналитический центр ЦИАН

Цены всё выше

Стоимость квадратного метра за год выросла на 15% (с учетом Москвы и Санкт-Петербурга) или на 12% (если не рассматривать столичные агломерации). Без учета агломераций Москвы и Санкт-Петербурга средние цены квадратного метра в новостройках составили 55,7 тыс. руб., а рост цен в регионах за последние 12 месяцев составил 12%. За год цены на первичном рынке жилья показали положительные темпы прироста в 58 регионах из 67. Прежде всего такие изменения связаны с повышением интереса покупателей, уже по итогам 1 квартала 2019 года (по данным Росреестра) количество зарегистрированных ДДУ в рассматриваемых регионах увеличилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 91,5 до 121,4 тыс. сделок).

Рост цен на первичном рынке, прежде всего, связан с грядущим переходом рынка на реализацию помещений по эскроу-счетам. У роста есть как объективная составляющая (во-первых, увеличилась себестоимость, во-вторых, снизилось число корпусов, выведенных в реализацию по котлованным ценам в 1 полугодии), так и субъективная (застройщики грамотно воспользовались неясными перспективами дальнейшего развития рынка и под лозунгом "покупайте сейчас, так как завтра будет поздно" смогли повышать цены без заметных потерь в темпе продаж).

Топ-10 регионов России, лидирующих по росту цен на первичном рынке жилья, июнь 2019 года к июню 2018 года.

Регион

Ср. цена кв. м, тыс. руб., июнь 2019

Изменения, июн. 2019 г. к июн. 2018 г.

1

Севастополь

88,6

+30%

2

Республика Крым

128,7

+29%

3

Республика Татарстан

74,4

+25%

4

Ульяновская область

49,3

+24%

5

Иркутская область

59,9

+23%

6

Курская область

45,5

+22%

7

Астраханская область

54,3

+19%

8

Саратовская область

41,1

+19%

9

Псковская область

43,0

+17%

10

Тамбовская область

47,3

+17%

Источник: Аналитический центр ЦИАН

Рейтинг регионов-лидеров по росту средней цены возглавили регионы Крымского полуострова: город федерального значения Севастополь – плюс 30% за год, Республика Крым – плюс 29% за год.

Активный рост цен зафиксирован и в Иркутске, который вошел в ТОП-5 городов по динамике роста цен на новостройки. По данным ЦИАН, средняя цена квадратного метра в столице Приангарья за год увеличилась на 23% до 59,9 тыс. рублей.


/ СИА /
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