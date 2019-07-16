Объем предложения на рынке новостроек снижается, цены растут

Объем предложения на рынке новостроек за последние 12 месяцев снизился на 3%. В начале июля 2018 года в активной реализации на первичном рынке находилось 305 тыс. лотов, в начале июля 2019 года - 295 тыс. квартир апартаментов. Это связано с достаточно высокими темпами продаж в первой половине года на фоне снижения темпов вывода нового предложения, считают аналитики ЦИАН.

Концентрация все больше

На 10 регионов-лидеров по объему предложения год назад приходилось 63% квартир и апартаментов. Концентрация предложения в регионах-лидерах растет. В июле 2019 года на них пришлось 67% от объема активного предложения. Перечень топ-10 субъектов Федерации по числу помещений в новостройках в продаже практически не изменился.

Топ-10 регионов-лидеров по объему активного предложения на первичном рынке в 2018-2019 гг..

Регион Предложение на первичном рынке в июле 2018 г. Предложение на первичном рынке в июле 2019 г. 1 Санкт-Петербург 40426 43042 2 Москва 35605 41932 3 Московская область 28701 29612 4 Краснодарский край 20868 25473 5 Ленинградская область 19278 14682 6 Ростовская область 14126 14123 7 Рязанская область 1398 7869 8 Владимирская область 4459 7650 9 Свердловская область 9358 7535 10 Новосибирская область 6918 7205

Источник: Аналитический центр ЦИАН

Цены всё выше

Стоимость квадратного метра за год выросла на 15% (с учетом Москвы и Санкт-Петербурга) или на 12% (если не рассматривать столичные агломерации). Без учета агломераций Москвы и Санкт-Петербурга средние цены квадратного метра в новостройках составили 55,7 тыс. руб., а рост цен в регионах за последние 12 месяцев составил 12%. За год цены на первичном рынке жилья показали положительные темпы прироста в 58 регионах из 67. Прежде всего такие изменения связаны с повышением интереса покупателей, уже по итогам 1 квартала 2019 года (по данным Росреестра) количество зарегистрированных ДДУ в рассматриваемых регионах увеличилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 91,5 до 121,4 тыс. сделок).

Рост цен на первичном рынке, прежде всего, связан с грядущим переходом рынка на реализацию помещений по эскроу-счетам. У роста есть как объективная составляющая (во-первых, увеличилась себестоимость, во-вторых, снизилось число корпусов, выведенных в реализацию по котлованным ценам в 1 полугодии), так и субъективная (застройщики грамотно воспользовались неясными перспективами дальнейшего развития рынка и под лозунгом "покупайте сейчас, так как завтра будет поздно" смогли повышать цены без заметных потерь в темпе продаж).

Топ-10 регионов России, лидирующих по росту цен на первичном рынке жилья, июнь 2019 года к июню 2018 года.

№ Регион Ср. цена кв. м, тыс. руб., июнь 2019 Изменения, июн. 2019 г. к июн. 2018 г. 1 Севастополь 88,6 +30% 2 Республика Крым 128,7 +29% 3 Республика Татарстан 74,4 +25% 4 Ульяновская область 49,3 +24% 5 Иркутская область 59,9 +23% 6 Курская область 45,5 +22% 7 Астраханская область 54,3 +19% 8 Саратовская область 41,1 +19% 9 Псковская область 43,0 +17% 10 Тамбовская область 47,3 +17%

Источник: Аналитический центр ЦИАН

Рейтинг регионов-лидеров по росту средней цены возглавили регионы Крымского полуострова: город федерального значения Севастополь – плюс 30% за год, Республика Крым – плюс 29% за год.

Активный рост цен зафиксирован и в Иркутске, который вошел в ТОП-5 городов по динамике роста цен на новостройки. По данным ЦИАН, средняя цена квадратного метра в столице Приангарья за год увеличилась на 23% до 59,9 тыс. рублей.