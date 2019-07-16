«Подавайте заявку и приходите!» БрАЗ проводит экскурсии по заводу

В третье воскресенье июля в России отмечают День металлурга. В честь профессионального праздника на Братском алюминиевом заводе проводят экскурсии для ветеранов производства. На предприятии РУСАЛа уже побывали более 70 металлургов, находящихся на заслуженном отдыхе.

Ветераны БрАЗа смогли увидеть, какие изменения произошли на заводе, который долгие годы был их неизменным местом работы. Они посетили корпуса электролиза и литейное отделение, познакомились с новыми технологиями, механизацией производства, появившимися благодаря программе модернизации РУСАЛа. Особое внимание было уделено реализации проектов, позволяющих значительно улучшить экологию на заводе и в городе.

Евгений Скорняков, начальник отдела планирования и анализа электролизного производства БрАЗа компании РУСАЛ:

- Ветераны БрАЗа с удовольствием побывали с экскурсией в корпусах электролиза. Многие из них ушли на заслуженный отдых в 90-е годы. С тех пор прошло почти тридцать лет. На заводе изменилось многое. И ветераны по достоинству оценили все новшества. Масштабная модернизация на предприятии началась в 2014 году. Тогда в восьмом корпусе была введена автоматическая подача глинозема, благодаря которой сырье поступает непосредственно к электролизерам. Еще один этап экологической программы – это установка сухих газоочисток, которые улавливают 99% фторидов. В восьми корпусах нашего завода применяется технология «Экосодерберг». Это установка новых типов электролизеров, которые отличаются системой газоудаления. Широко используется на заводе и современная обрабатывающая дизельная техника. То есть ведется механизация труда. Для металлургов созданы комфортные условия: летом в машинах работает кондиционер, а зимой – обогреватели. Программа РУСАЛа по модернизации продолжается. Приятно, что у ветеранов остались хорошие впечатления, потому что в корпусах стало чище, экологичнее и комфортнее.

Владимир Герасимович Крахин, ветеран БрАЗа, общий стаж работы в алюминиевой промышленности – 44 года:

- Второй цех знаю, как свои пять пальцев, работал здесь с 1968 по 1997 год, позже занимался подготовкой кадров. На экскурсию мы попали именно во второй цех, в корпус №13, где нам показали, как работает система автоматической подачи сырья (АПС). Хочу сказать, что в корпусе чисто, нет задымления и газов, так как электролизер открывают только для технологических обработок. Так что внедрение АПС – это большой плюс. В целом, на БрАЗе стало намного чище, чем было в мои времена.

Игорь Бобков, директор литейного производства БрАЗа компании РУСАЛ:

– В преддверии Дня металлурга мы проводим экскурсии для ветеранов БрАЗа, многие из которых работали здесь с момента строительства завода. Им, конечно, интересно узнать, как сегодня выглядят литейные корпуса и цеха. Приятно, что оценивают изменения положительно. Говорят, что завод заметно преобразился. Ветераны обратили внимание и на то, как изменилась продукция, которую мы производим. Раньше в основном это была мелкая чушка из алюминия марок технической чистоты. Технологии и маркетинг шагнули вперед – теперь мы производим слитки из деформированных сплавов для проката. Вес одного такого слитка достигает 25 тонн! Это позволяет нам постоянно расширять рынок продаж.

Анна Николаевна Павловская, ветеран БрАЗа, участница одного из экскурсионных маршрутов, почти 30 лет работавшая огнеупорщиком в литейном отделении №2:

- Завод изменился до неузнаваемости! Все преобразилось, очень много техники, которая заменила ручной труд. Здесь провели отличную реконструкцию, все сделали для удобства и безопасности людей. Спецодежда, инструктаж, средства индивидуальной защиты совершенно другие. Все очень строго, и это правильно. У меня все три сына на БрАЗе работают, а раньше и муж в литейке работал. Такая вот металлургическая семья.

Экскурсии для ветеранов будут продолжаться в течение июля и августа. Кроме того, на БрАЗе планируют опробовать новый формат посещения завода – велоэкскурсии.

Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа компании РУСАЛ:

- Мы открыты для гостей. Благодаря реализуемой на заводе программе модернизации нам есть чем гордиться и есть что продемонстрировать – это современные газоочистные установки, корпуса электролиза с технологий «Экосодерберг», новые виды готовой продукции. Кто давно или никогда не был на Братском алюминиевом заводе, подавайте заявку и приходите!

Первая велоэкскурсия назначена на начало августа. Записаться можно по телефону 49-28-04. Планируется, что за лето завод посетят в общей сложности 200 человек.

Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ – один из крупнейших в мире производителей и экспортеров первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено более 40 млн. тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.