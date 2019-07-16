Новости

В Иркутске 12 школ отремонтируют по программе «Доступная среда»

16 июля 2019

12 образовательных учреждений Иркутска отремонтируют с учетом доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщает пресс-служба мэрии Иркутска, это школы №№ 1, 12, 29, 34, 35, 37, 43, 63, 80, ВСОШ №1, центр образования №47 и гимназия №25.

Маргарита Захарова, заместитель начальника департамента образования администрации города:

– В целях создания доступной среды для учащихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено выполнение следующих видов работ: устройство пандусов, ремонт крылец и входных групп, ремонт санузлов, а также устройство специального подъемника в гимназии №25.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Прощание с долёвкой
Застройщики жилья нашли способ оградиться от эскроу-счетов. Они настроились на продажу жилья по договорам переуступки
Подготовились к новым условиям. В 2 раза больше сделок с новостройками зарегистрировано в Иркутской области в 1 полугодии 2019 года
Первая очередь ЖК «Новые горизонты на Пушкина» в Иркутске будет достроена по старой схеме
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании