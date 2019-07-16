В Иркутске 12 школ отремонтируют по программе «Доступная среда»

12 образовательных учреждений Иркутска отремонтируют с учетом доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщает пресс-служба мэрии Иркутска, это школы №№ 1, 12, 29, 34, 35, 37, 43, 63, 80, ВСОШ №1, центр образования №47 и гимназия №25.

Маргарита Захарова, заместитель начальника департамента образования администрации города:

– В целях создания доступной среды для учащихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено выполнение следующих видов работ: устройство пандусов, ремонт крылец и входных групп, ремонт санузлов, а также устройство специального подъемника в гимназии №25.