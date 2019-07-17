Прощай, инкассатор: как поумневшие банкоматы заполонили Россию

Банкоматы-ресайклеры позволяют использовать внесенные клиентами средства для выдачи наличных. Такая система дает банкам возможность оптимизировать затраты на инкассацию, отмечает Максим Марков, доцент кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Грибы после дождя

За последнее десятилетие в России доля банкоматов, которые осуществляют только выдачу наличных денег, снизилась с почти 90% в 2009 году (70 985 из 79 367 банкоматов) до 64% в 2019 году (129 267 из 200 886). Причем практически все устройства с функцией выдачи наличных имеют опцию безналичной оплаты товаров и услуг. Доля банкоматов с данной функцией в 2009 году составляла 92%, а в 2019-м — уже 99%.

Использование функции дистанционной оплаты товаров и услуг владельцами платежных карт привело к тому, что объем операций по снятию наличных в последние годы практически не меняется, а объем и доля операций по безналичной оплате товаров и услуг стремительно растут.

Вместе с тем наблюдается быстрый рост количества банкоматов с функцией приема наличных денег: с 23% в 2009 году (18 360 из 70 985 банкоматов) до 67% в 2019-м (135 059 из 200 886). Таким образом, количество банкоматов с функцией приема наличных денег в настоящее время превышает количество банкоматов с функцией их выдачи. При этом банкоматы с функцией приема наличных денег позволяют не только зачислять их на карту, но и оплачивать безналичным способом товары и услуги.

Обновление линейки

В рамках последнего Петербургского международного экономического форума ряд спикеров обращал внимание на необходимость совершенствования и модернизации технологий и оборудования, применяемых в финансово-банковской сфере. В связи с этим вполне актуальным стало заявление заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова о том, что крупнейшая кредитная организация страны планирует постепенную замену традиционных банкоматов на ресайклеры.

Ресайклеры — это банкоматы, которые могут не только выдавать, но и принимать наличные деньги на платежные карты. Несмотря на то, что расходы на установку и обслуживание ресайклеров выше, чем на установку традиционных банкоматов, эти инвестиции окупаются быстрее за счет того, что новые устройства нужно меньше пополнять деньгами. Для выдачи они используют принятые деньги. Таким образом, значительно сокращаются затраты на инкассацию денежной наличности.

Учитывая, что сеть банкоматов Сбербанка составляет около 40% их общего числа, в рамках всей банковской системы можно ожидать довольно заметное обновление линейки роботизированных устройств всесторонней работы с наличными.