Китай замедляет рост: как это повлияет на Россию?

15 июля 2019 года, государственное статистическое бюро КНР опубликовало данные о темпах роста ВВП страны за 2 квартал 2019 г. Данные заставили мир немного содрогнуться, мировая пресса уже предсказывает чуть ли не апокалипсис, отмечая, что во 2 квартале темпы роста экономики Китая упали до 27-летнего минимума. На самом деле ничего особо страшного с китайской экономикой не произошло, считает Наталья Мильчакова, заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

– Речь идет только о замедлении темпов роста ВВП Китая во 2 квартале 2019 года в годовом исчислении с 6,4% до 6,2%. На этих новостях цены на нефть Brent и WTI 15 июля упали, соответственно, на 1,3% и 1,7%, а рублевый индекс Московской биржи понизился на 0,76%. Правда, валютный индекс РТС в тот же день отреагировал на событие очень вялым понижением, а российский рубль и вовсе достаточно мощно вырос к доллару и евро. Но вышедшая статистика оказалась совсем не поводом для далеко идущих выводов о том, что экономика КНР вот-вот прекратит расти, и мир впадёт в глобальную рецессию. В квартальном исчислении, как оказалось, всё не так грустно. Китайская экономика за 2 квартал 2019 г. выросла на 1,6% к 1 кварталу текущего года, хотя аналитики ожидали замедления квартальных темпов роста до 1,5%. Более того, за 1 полугодие 2019 года в годовом исчислении ВВП Китая вырос на 6,3%. Можно также отметить, что по итогам 2018 года темпы роста ВВП Китая тоже замедлились, причем до 28-летнего минимума, снизившись до 6,6, и в начале текущего года некоторые эксперты тоже прогнозировали чуть ли не мировую экономическую катастрофу, которая не произошла.

Исходя из приведенных выше данных, говорить о фундаментальных проблемах китайской экономики пока рано. Скорее, статистика, которую Китай и весь мир увидели 15 июля, отразила реакцию китайской экономики и бизнеса на торговые противоречия Китая и США. Кроме того, можно отметить, что экономический рост в Китае начинался с очень низкой базы в середине 70-х годов прошлого века, когда экономику Поднебесной приходилось отстраивать заново в прямом смысле, на основе экономической модели председателя КПК Дэн Сяопина, который считал, что современная экономика должна объединить лучшие черты капиталистической и социалистической модели. Собственно, именно благодаря такой конвергенции «социализма» и «капитализма» в экономике Китая, и стал возможен столь быстрый рост экономики. К этому можно прибавить почти миллиардное население страны, низкую стоимость рабочей силы и открытость экономики КНР для инвестиций Запада при одновременном сохранении контроля над стратегически важными предприятиями у государства.

Недавно китайское информационное агентство «Синьхуа» сообщило о том, что национальная статистическая служба КНР подсчитала, что с 1949 года среднегодовые темпы роста экономики Китая составляют 8,1%. Эти подсчеты, конечно, не совсем корректны, учитывая, что до середины 70-х годов экономика Китая была не плановой, как сегодня, а административно-командной, как в СССР. И если бы Китай продолжал следовать такому пути развития, эту огромную державу ждала бы печальная судьба бывшего Советского Союза. Сегодня Китай уже не является страной с самой дешевой стоимостью рабочей силы, а торговый конфликт с США, экономика которых до прихода к власти президента Дональда Трампа была достаточно тесно интегрирована (так, что в мире существовал термин «Кимерика», то есть «Китай + Америка»), сегодня ухудшает торговый баланс обеих великих держав и напрямую влияет на замедление ранее сверхвысоких темпов роста в КНР.

А какими могут быть последствия замедления китайской экономики для России? Эта тема для нашей страны очень важна, поскольку Китай является крупнейшим торговым партнером России после Евросоюза, а в разрезе отдельных стран – самым крупным торговым партнером, на которого приходится 15% российского товарооборота с зарубежными странами. Но так как экономика КНР все еще стабильна, России не следует сильно волноваться, хотя внимательно отслеживать ежеквартальную статистику по китайскому ВВП и иным важным показателям нам не помешает. Пока в экономике КНР не появились серьезные проблемы, такие как падение темпов роста ниже 6% в год, с чем будет связан рост инфляции и безработицы, российской экономике беспокоиться не о чем. По итогам июня 2019 года инфляция потребительских цен в КНР осталась невысокой на уровне в 2,7%, а данных по рынку труда статистическое бюро Китая не публикует: Китайская Народная Республика формально является страной победившего социализма, одним из достижений которого является полная занятость населения.

Негативные последствия замедления роста ВВП в Китае, если бы такое замедление было существенным, для России могли бы проявиться в сокращении спроса Китая на российскую нефть. Но это маловероятно, потому что, например, у Ирана Китай сейчас не может по-прежнему продолжать покупки нефти из-за американского эмбарго. При этом газопровод «Сила Сибири», который пройдет из восточной Сибири в Китай, почти достроен и готовится к запуску в декабре 2019 года.

Единственная проблема, которая может возникнуть, заключается в том, что Китай в случае кризиса начнет покупать сырье из России по очень заниженным ценам. В конечном счете, российской экономике важно искать собственные источники ускорения экономического роста, не надеясь на то, что добрые китайские друзья придут и сделают всё за нас. Важно понимать, что российская экономика вполне может ускорить темпы роста даже на фоне замедления роста в Китае, так как темпы роста российской экономики почти втрое ниже китайских. А ускорение экономического роста в России зависит, прежде всего, от роста инвестиций в обрабатывающую промышленность и повышения производительности труда.