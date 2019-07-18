How-to: пособие по выпуску молодых предпринимателей

Основатели Snapchat, Intel, Google и соучредитель Microsoft стали миллиардерами лишь после того, как покинули стены университетов. Дмитрий Еныгин, доцент кафедры иностранных языков № 1 РЭУ им. Г.В. Плеханова, рассматривает, как сегодня вузы выращивают молодых предпринимателей и так ли это легко.

Если вы есть — будьте первыми!

Современные университеты стремятся стать кузницей кадров для будущих предпринимателей и создают различные условия для формирования в студентах предпринимательского духа.

Подобные тенденции прослеживаются на мировой арене. Так, рейтинг Gründungsradar в Германии определяет, как вузы поддерживают студентов-предпринимателей. В топ-3 рейтинга входит Технический университет Мюнхена, который одним из первых создал грантовый фонд, предоставляющий студентам стартовый капитал на развитие собственного бизнеса. Также в числе лучших Технологический институт Карлсруэ, который открыл для аналогичных нужд краудфандинговую платформу, и Потсдамский университет, тесно сотрудничающий с действующими предпринимателями, готовыми преподавать практические курсы для студентов, желающих последовать их примеру.

Индекс положительно оценивает внедрение вузом практики «диплом за стартап», когда в качестве выпускной квалификационной работы студенты предъявляют комиссии не исследование или научную работу, а собственный бизнес-проект.

В России постепенно вводится подобная практика. Несмотря на то, что общероссийских стандартов нет, свои подходы к оценке проектов предпринимателей демонстрируют Дальневосточный федеральный университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), Астраханский государственный технический университет и другие вузы.

Опыт РЭУ им. Г.В. Плеханова накапливает не только оценку студенческих бизнес-проектов как ВКР и обучение студентов на практико-ориентированных образовательных программах, но и поддержку инициативы учащихся монетарно или с помощью нетворкинга. В университете с 2009 года функционирует бизнес-инкубатор, выпустивший более 100 успешных проектов, а в 2016 году был открыт бизнес-акселератор при специализированном факультете предпринимательства «Капитаны». Кроме того, существует Ассоциация выпускников, членство в которой открывает бывшим студентам возможность пользоваться программами лояльности и наращивать пул контактов с потенциальными партнерами по бизнесу.

Первыми быть труднее и легче

Развитие предпринимательства в университетах России и мира базируется на трех основных принципах.

1. Разработка бизнес-ориентированных практических курсов, которые помогают студентам на практике развивать предпринимательское мышление.

За этим принципом стоит будущее образования, так как сегодня вузы стремительно переходят к практико-ориентированности. Студент, прошедший бизнес-курсы, интегрированные в учебные программы, будет ожидаемо более успешен в развитии собственного стартапа. Он успеет набить шишки во время получения практического опыта в ходе обучения: на стажировке, в ходе решения бизнес-кейсов или разработки продукта для уже функционирующего бизнеса, а также работая в проектных командах.

2. Создание предпринимательской инфраструктуры в университете.

В данной тенденции воплощается колоссальная внеучебная поддержка для студента — начинающего предпринимателя, так как практически все бизнес-инкубаторы и бизнес-акселераторы предоставляют бесплатные консультации от ведущих экспертов или свободный доступ к собственному коворкингу. Следует отметить и определенную степень защищенности от стратегических ошибок, так как в таких структурах студенту помогают правильно просчитать бизнес-план, избежать мошенников и в ряде случаев даже получить возможность грантовой поддержки проекта и помощь при запуске продукта на рынке.

На первый взгляд в институтах развития предпринимательства при университетах нет отрицательных сторон, но тем не менее руководству бизнес-инкубаторов и подобных субъектов необходимо следить за тем, чтобы их подопечные со временем отвыкали действовать, следуя чьим-то советам, в противном случае это может способствовать развитию их предпринимательской слабости. Не исключены проблемы рекрутинга: как правило, лишь небольшое количество бизнес-экспертов и практиков хотят обучать студентов при структурах поддержки стартапов. При этом их усилия чаще всего не бескорыстны: так, в случае успеха проекта, бизнес-акселераторы получают долю в бизнесе.

3. Сотрудничество с действующими бизнесменами: привлечение их к подготовке будущих предпринимателей, организация совместных проектов.

Современный вуз должен сотрудничать с успешными предпринимателями, часть из которых может быть его собственными выпускниками. Это повышает репутацию университета, а самое главное — связывает студентов со свежими идеями и бизнесменов с большим практическим опытом. В ходе взаимодействия студентов с предпринимателями первые получают уникальные знания, а вторые — необходимые кадры. Причем не всегда в качестве наемных рабочих: это может быть и стартап, способный точечно решить проблему уже устоявшегося крупного бизнеса. Такой кейс реализовал RedHelper, онлайн-консультант для интеграции на сайты, созданный выпускниками бизнес-инкубатора РЭУ им. Г.В. Плеханова. Разработкой воспользовались «Газпром», «М.Видео» и «Столото».

Основной сложностью, с которой сталкивается университет в реализации стратегии по привлечению бизнесменов, является отсутствие у последних свободного времени для того, чтобы обучать студентов. В первую очередь вуз должен предлагать бизнесмену возможности, способные окупить его время: например, в обмен на обучение студентов предлагать провести исследование, которое поможет тому или иному направлению его бизнеса.

В заключение следует отметить, что возможности получения помощи в запуске и организации собственного бизнеса со стороны вуза активно развиваются, при этом, по оценке исследовательского проекта «Глобальный мониторинг предпринимательства» (GEM), индекс предпринимательской активности среди студентов хоть и остается низким, но за последние четыре года вырос с 0,2 до 1%.