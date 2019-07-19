Что нужно знать о компенсации ипотеки многодетным семьям

Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети. Елена Алтухова, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова, разбирается, как будет работать механизм и сколько семей сможет воспользоваться льготными условиями.

Непосильная ноша

По данным Росстата, средний доход гражданина России в 2019 году составляет примерно 45 тыс. рублей. При этом средняя стоимость двухкомнатной квартиры в России составляет около 2 млн рублей. Особенно тяжелым бременем это становится для многодетных семей в виду естественной потребности к расширению жилой площади. Рассмотрим ипотеку с господдержкой от ведущих банков России на примере ВТБ. При стоимости жилья от 2,5 млн рублей для семьи с более чем одним ребенком с учетом страхования жизни на территории Московского региона первоначальный взнос, требуемый банком, составляет 20% от стоимости жилья (500 тыс. рублей) с ежемесячным доходом минимум 65,5 тыс. рублей, что явно не под силу среднестатистической многодетной семье в регионе. Важно также отметить, что при одобрении кредита банки на первое место ставят платежеспособность клиента и возможность обеспечить первоначальный взнос.

В связи с этим в последнее время предпринят ряд законодательных инициатив, сокращающих величину первоначального взноса до 10% от стоимости жилья и позволяющих использовать материнский капитал. Также предложена возможность взять ипотеку без первоначального взноса при условии увеличения срока кредитования до 30 лет по ставке от 6 до 11% в зависимости от условий.

Однако давно известно, что, согласно теории инвестирования, увеличение срока кредитования совсем не выгодно для заемщика с точки зрения стоимости денег во времени. Кроме того, не все банки готовы принимать материнский капитал в качестве первоначального взноса. Все это определяет особо важную и пока не решенную проблему, возникающую на этапе одобрения кредита, если не брать в расчет всю бумажную волокиту, сопровождающую ипотечную сделку в процессе ее организации. Современная многодетная российская семья не может позволить себе ипотеку даже при условии сокращения ставки до 6% максимум на 8 лет в качестве льготного периода при условии появления на свет трех малышей в рамках периода, обозначенного госпрограммой.

Попробуй купи

Для тех, у кого ипотека одобрена или кого она пугает невозможностью погашения основного долга и процентов по нему, власти ввели закон о праве правительства выделить из бюджета по 450 тыс. рублей на компенсацию ипотечных кредитов. Согласно принятому закону средства выделяются на финансирование дополнительной ипотечной выплаты многодетным семьям, в которых с 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок. Каждая такая семья в соответствии с предложением главы государства получит 450 тыс. рублей, которые сможет направить на погашение ипотеки.

Средства выделяются однократно и только по одному ипотечному кредиту, независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки. Деньги также не могут быть выделены, если дети не являются гражданами РФ и если родители лишены родительских прав (или если отменено усыновление). Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2023 года.

Согласно новому закону схема получения выплаты на погашение ипотеки предполагает только безналичный расчет в форме перевода со счета ДОМ.РФ на счет банка, выдавшего ипотечный кредит. При этом предполагается, что данная сумма может быть использована как на кредиты, которые выданы ранее, так и на ипотеку, оформленную после 1 января 2019 года, но не более остатка кредитной задолженности и суммы начисленных процентов.

Откуда деньги

В 2019 году из Резервного фонда правительства планируется выделить около 15 млрд рублей. Средства выделяются однократно в отношении только одного ипотечного кредита, заключенного до 1 июля 2023 года. Средства, которые получат многодетные семьи, в свою очередь, заложены в поправках в федеральный бюджет на 2019–2021 годы. В целом на эти цели планируется выделить от 28,6 млрд рублей в 2020 году до 30,1 млрд рублей в 2021 году.

Таким образом, уже в 2019 году при реализации данной законодательной инициативы охват составит более 30 тыс. семей, а в 2021 году — достигнет 66 тыс. семей, увеличившись в два раза.

Предметами ипотеки для получения компенсации могут быть жилое помещение, объект индивидуального жилищного строительства, земельный участок для частного дома либо жилое помещение по долевому строительству.

Указанная сумма компенсации не будет подлежать налогообложению. Кроме того, заемщику не нужно будет платить НДФЛ и в случае получения другого вида помощи, так называемых ипотечных каникул.

Чтобы участвовать в программе государственной поддержки, необходимо обратиться в банк, выдавший ипотечный кредит, предоставить заявление и документы, подтверждающие право гражданина на участие в госпрограмме. Банк перенаправит полученные документы в АО «ДОМ.РФ», где будет принято решение об оказании государственной поддержки многодетной семье.

АО «ДОМ.РФ» перечислит на банковский счет кредитной организации 450 тыс. рублей, которые будут направлены на частичное либо полное погашение кредита. Ежемесячно Минфин РФ будет предоставлять субсидии ДОМ.РФ, чтобы компенсировать расходы на выплаты.

Стоит надеяться, что данная мера позволит не только увеличить доверие граждан к ипотечной системе, но и обеспечит стимулирующее воздействие на демографическую ситуацию в стране.