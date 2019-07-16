Теперь обменивать бонусы СПАСИБО можно на подарки и услуги сайта «ВКонтакте»

Программа «Спасибо от Сбербанка» расширяет возможности списания бонусов на различные товары и услуги. С 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года участники могут обменивать от 10 бонусов СПАСИБО на голоса социальной сети VK.

Голоса — валюта сайта «ВКонтакте», с помощью которой можно покупать подарки, стикеры и дополнительные возможности в играх.

Обменять бонусы «Спасибо» пользователи могут на фиксированное количество голосов: 3, 5, 9, 10, 19, 20, 30, 40, 50 или 100.

Голоса за бонусы можно будет получить на сайте vk.com или в мобильном приложении в разделе «Платежи, подписки, переводы».

Кроме того, при каждой покупке в мобильной и веб-версии ВКонтакте пользователям прямо в интерфейсе будет предложено использовать «Спасибо от Сбербанка».

Юрий Иванов, директор по финансовым технологиям и платёжным сервисам ВКонтакте:

«Наша цель — повысить удобство для пользователей при покупке голосов. Обмен бонусов крупнейшего банка на голоса ВКонтакте — идеальный инструмент, который смогут по достоинству оценить миллионы человек. Теперь они ещё чаще смогут дарить близким подарки и вносить разнообразие в общение с друзьями с помощью стикеров. Также это нововведение понравится любителям игр на нашей платформе».

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»:

«Мы продолжаем развивать нашу партнерскую сеть, особенно в части использования Бонусов онлайн. Для нас важно, чтобы клиенты не видели никаких ограничений и могли обменивать бонусы на любимые цифровые продукты прямо на экране своего устройства. Мы рады, что помимо использования видео и музыкального контента, участникам программы Спасибо от Сбербанка доступны и преимущества голосов в VK».