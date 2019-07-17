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«Сбербанк страхование» произвела выплаты пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области

17 июля 2019

СК «Сбербанк страхование» (входит в структуру управления ПАО «Сбербанк») произвела выплаты пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области.

Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«В Иркутской области случилась беда. Максимально быстро в Сбербанке было принято решение об оказании помощи пострадавшим в ходе стихийного бедствия. В первые дни трагедии Сбербанк начал производить страховые выплаты в упрощенном порядке на основании минимального пакета документов. На сегодняшний день Сбербанк уже выплатил свыше 9,6 млн рублей более чем 70 пострадавшим по упрощенному пакету документов. Всего на 16 июля в компанию поступило более 170 заявлений от страхователей, в том числе от 3 корпоративных клиентов».

Выплаты производятся в упрощенном порядке на основании минимального пакета документов: копии паспорта и расчетного счета банка, на который можно перечислить деньги.

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В компании составлен реестр застрахованного имущества на затопленной территории. «Сбербанк страхование» организовала оповещение всех пострадавших жителей Иркутской области о необходимых для организации выплат документах. Документы можно подать в любом отделении Сбербанка и через мобильное приложение компании. Подача документов через мобильное приложение существенно сокращает срок выплат, потому что клиентам не нужно ждать оценщиков, они самостоятельно могут сфотографировать пострадавшее имущество и направить данные в страховую компанию.

Страховщик также организовал специально выделенную телефонную линию 8 800 555 555 7 (бесплатный звонок по РФ), на которую пострадавшие могут обращаться за консультацией. На данный момент компания активно проводит осмотры и оценивает ущерб, чтобы максимально оперативно производить выплаты.


/ СИА /
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