Сбербанк подарит Минску уникальный мультимедийный светомузыкальный фонтан на воде

В столице Беларуси состоялась церемония закладки памятного знака, которая обозначила начало строительства светомузыкального фонтанного комплекса на реке Свислочь. Это подарок городу и его жителям от Сбербанка — благодарность за долгие годы плодотворной работы банка на территории Беларуси. Фонтан в Минске, который будет запущен в 2020 году, станет первым уникальным инновационным фонтаном на воде, построенным Сбербанком.

Проект по возведению нового фонтанного комплекса — результат продуктивной совместной работы Сбербанка, муниципальных органов Минска и руководства Республики Беларусь. В его основе — концепция «умного» фонтана, который можно использовать как мультиформатную образовательную площадку. Фонтан оснащен видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображения на водную гладь и может воспроизводить звуковые и визуальные просветительские программы, рассчитанные на детскую и взрослую аудитории.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Минск — прекрасный город, он хорошеет с каждым годом. Фантастически чистые и светлые улицы, улыбающиеся люди. Хочется внести в этот город частичку своих хороших пожеланий. Когда родилась идея создания этого фонтанного комплекса, ее поддержал Александр Григорьевич Лукашенко, и мы благодарны ему за поддержку. Это будет уникальный объект, подобных ему — единицы во всем мире».

Фонтанный комплекс будет выполнен в форме прямоугольника размером 90х16 метров. Проектом предусмотрено 199 струй, достигающих высоты 30 метров и формирующих такие эффекты, как бегущая дорожка из 92 форсунок, боковые дуги, поворотные и вращающиеся струи, веера, лилии и водный экран для трансляции мультимедийного шоу. Комплекс будет расположен на территории набережной в сквере имени Янки Купалы в самом сердце столицы Беларуси.