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Облигациям банка «Открытие» присвоен кредитный рейтинг eAA-(RU)

16 июля 2019

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО Банка «ФК Открытие» (серия БО-П05) кредитный рейтинг eAA-(RU).

Номинальный объем выпуска облигаций серии БО-П05 со сроком обращения 3 года составляет 10 млрд рублей. Агентство оценило эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка.

По методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к текущему кредитному рейтингу банка «Открытие» AA-(RU). 

АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Открытие» до уровня AA-(RU) с прогнозом «стабильный» в мае 2019 года. По оценкам агентства, кредитный рейтинг «Открытия» обусловлен высокой степенью системной значимости кредитной организации, умеренно сильным бизнес-профилем, адекватной достаточностью капитала, слабым риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности.

В начале июля было официально объявлено об успешном завершении процедуры финансового оздоровления банка «Открытие» через Фонд консолидации банковского сектора.


/ СИА /
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