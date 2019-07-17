БКС Банк продолжает акцию «Валютный тест-драйв»

БКС Банк подготовил специальное предложение для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность — 3 месяца бесплатных валютных переводов с выгодным курсом конвертации при открытии расчетного счета. «Валютные каникулы» продолжаются, принять участие в акции можно до конца лета. Компания, открывшая расчетный счет, получает следующие преимущества:

— количество счетов в любых валютах не ограничено;

— выделенный персональный менеджер;

— качественная и бесплатная экспертиза валютных контрактов;

— валютный контроль 0,12% (не более 13 160 руб. в месяц);

— бесплатно 100 рублевых платежей в месяц.

Подробная информация.

Предложение действительно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Открывая расчётный счёт, клиент может выбрать любой пакет услуг для юридических лиц, действующий в БКС Банке. Наиболее востребованным у компаний, ведущих международный бизнес, является пакет «Безграничный». Комиссия за валютный контроль в рамках этого пакета не превышает 13 160 руб. в месяц.

Одним из основных преимуществ БКС Банка традиционно являются оптимальные ценовые и технические условия по конвертации иностранной валюты. Предложение по акции действует только для клиентов, впервые открывающих расчётный счёт в БКС Банке.

Ознакомиться с подробными условиями акции и открыть расчётный счёт онлайн можно на сайте банка.