Примсоцбанк снизил ставки по ипотеке до 5,0% годовых

Для семей, в которых родился второй или последующий ребенок в рамках программы «Семейная ипотека» Примсоцбанк снизил ставку с 6% до 5,25%, а для жителей Дальнего Востока до 5% годовых.

В рамках семейной ипотеки можно приобрести квартиру в новострое у юридического лица или в сданном доме у застройщика, а также рефинансировать действующий ипотечный кредит. Кроме того, для сельских поселений на территории Дальнего Востока доступно приобретение квартиры у физического лица.

Ставка 5,25% процентов на весь срок кредитования устанавливается для семей, в которых с 01.01.2018 до 31.12.2022 родился второй или последующий ребенок. Для жителей Дальневосточного федерального округа при рождении в семье с 01.01.2019 до 31.12.2022 второго или последующего ребенка ставка составит 5%.

Сумма кредита составляет от 500 тыс. до 12 млн. рублей, недвижимости для Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сумма кредита для других регионов — от 500 тыс. до 6 млн. рублей. Кроме того, размер кредита не может превышать 80% от стоимости недвижимости.

Дополнительно в рамках «Семейной ипотеки» возможно получение кредита всего по двум документам, что существенно упрощает и ускоряет процесс оформления. Стоит отметить, что при оформлении кредита с данной опцией процентная ставка не увеличивается, даже если заемщик является собственникам бизнеса и индивидуальным предпринимателям.

Также Примсоцбанк снизил ставки и по классическим программам кредитования в среднем на 1 п.п. Так, ставка по программе «Военная ипотека» снижена с 10,3% до 9,3% годовых. Оформить ипотеку на квартиру в строящемся доме, приобрести готовое жилье или рефинансировать свой кредит можно по ставке от 9,25% годовых. , на покупку готового жилья— от 9,6%.

Подробные условия программы «Семейная ипотека с господдержкой» и других ипотечных программ можно узнать во всех офисах Примсоцбанка, на сайте и по номеру Единой справочной службы 8-800-200-42-02.