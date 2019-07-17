Солид Банк предлагает выгодные курсы по широкому спектру валют

Солид Банк предлагает к обмену широкий спектр валют по привлекательным курсам. Актуальные курсы валют размещены на главной странице сайта банка www.solidbank.ru и меняются в зависимости от рыночной ситуации.





«Мы следим за ситуацией и устанавливаем курсы в соответствии с оперативной обстановкой на рынке, действуя в интересах клиентов. На нашем сайте размещен калькулятор обмена валют, с помощью которого клиент может заранее посчитать, какая сумма в рублях ему понадобится для приобретения необходимой суммы, либо, сколько он получит при продаже банку иностранной валюты. Курсы валют, используемые для расчетов в калькуляторе – также самые свежие», – комментирует заместитель руководителя Казначейства АО «Солид Банк» Константин Чернов.



Наиболее широкий спектр валют, доступных к обмену, представлен в Московском филиале АО «Солид Банк», а также в кредитно-кассовых офисах Московского филиала в г. Тула и г. Санкт-Петербург, а именно: корейские воны, китайские юани, японские йены, доллары США, евро, а также британские фунты и швейцарские франки. Такой набор обусловлен близостью европейских стран и большим туристическим и деловым потоком в Европу и в обратном направлении.



В восточных офисах Солид Банка, наоборот, более востребованы валюты стран Азии, поэтому в головном офисе во Владивостоке предложена такая валюта, как гонконгский доллар.

Но, конечно, независимо от расположения точки продаж Солид Банка неизменно популярными остаются доллары США, курс обмена которых в АО «Солид Банк» всегда конкурентен.

В последнее время все больше набирает популярность корейская вона. Видимо, это связано с тем, что россияне открыли для себя новое туристическое направление – Южную Корею. Уровень сервиса, инфраструктуры, разнообразие кухни и развлечений в этой стране не ниже чем в Японии, а уровень цен значительно ниже, и попасть в Корею гораздо легче. Также устойчиво нарастает поток иностранных клиентов, туристов из Южной Кореи, посещающих Россию. Данной категории клиентов Солид Банк предлагает уникальную услугу – прием к обмену мелких банкнот.



В случае необходимости приобретения или продажи иностранной валюты по наиболее выгодным курсам посетите любой офис АО «Солид Банк».