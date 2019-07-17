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В пострадавших от паводка территориях составляются списки людей, получивших вред здоровью в результате стихии

17 июля 2019

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По данным на вечер 16 июля, 36 885 жителей районов Иркутской области, пострадавших от паводка, получили единовременную материальную помощь 10 тысяч рублей. Всего в списках на эту выплату числятся 37 983 человека. Компенсации за частичную или полную потерю имущества в размере 50 и 100 тысяч рублей соответственно получили 13 733 человека из 14 453, включенных в списки. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов на вечернем заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Сегодня в нем принимают участие глава Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко, полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и Губернатор Приангарья Сергей Левченко.

- В суды в пострадавших территориях поступили 1 548 исковых заявлений от граждан, которым требуется доказать факт проживания в зоне стихийного бедствия. Рассмотрено судами 1 108 исков, 1 096 – удовлетворены. Вчера на заседании КЧС было принято решение, что по выплатам на детей до 14 лет не нужно обращаться в суды, решения будут приниматься сразу. Сегодня мы уточнили списки – таких детей в пострадавших территориях 230, - доложил Владимир Родионов.

Кроме того, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области сообщил, что сейчас идет формирование списков людей, получивших в результате стихийного бедствия вред здоровью. Для этого в регионе мобилизованы силы врачей-судмедэкспертов.


/ СИА /
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