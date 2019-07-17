Генпрокурор России Юрий Чайка посетит Иркутскую область

Визит генерального прокурора России запланирован на среду, 17 июля, об этом сообщает газета "Комсомольская правда – Иркутск".

По предварительной информации, рабочая поездка Юрия Чайки в Приангарье связана с недавним наводнением, от которого пострадали Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский, Чунский, Заларинский и Зиминский районы. Напомним, стихийное бедствие обрушилось на Иркутскую область в конце июня. Предварительной причиной сильнейших паводков названы проливные дожди, совпавшие с таянием снегов в горах Восточного Саяна. Напомним, в результате наводнения погибло 25 человек, еще семь пропали без вести.

О поездке генерального прокурора Юрия Чайки в районы ЧС федерального масштаба в настоящее время не сообщается.