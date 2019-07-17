Если государство гарантирует сохранность вложенных средств, то россияне будут копить на пенсию

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, цель которого – выяснить, готовы ли россияне пользоваться различными финансовыми инструментами для обеспечения дополнительного дохода после выхода на пенсию. Данные опроса опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ.

В ходе опроса удалось выяснить, что жители нашей страны довольно хорошо информированы об альтернативных вариантах обеспечения дополнительного дохода после выхода на пенсию помимо обязательных выплат. Таковых из числа опрошенных оказалось 58%.

Наибольшую осведомленность наши сограждане высказали в отношении классических инструментов сохранения и приумножения дохода: денежный вклад или депозит в банке (28%), личные накопления в российской или иностранной валюте (27%), вклад в негосударственном пенсионном фонде (26%), а также инвестиции в недвижимость или землю (24%). Кроме того, известными формами накоплений являются продукты страхования: инвестиции (22%), страхование жизни (22%).

Наименьшей известностью пользуются следующие возможности: покупки акций, облигаций (19%) и паев инвестиционных фондов (13%), открытия индивидуального инвестиционного счета (17%) и вложений в ценные бумаги через страховые компании (16%).

В ходе опроса также стало известно, какие способы формирования дополнительного дохода россияне используют в реальности. На первом месте – денежный вклад или депозит в банке (23%). Далее следуют: личные накопления (18%), вклады в негосударственные пенсионные фонды (14%), а также страхование от неблагоприятных событий (10%). Еще 6% респондентов используют накопительное страхование жизни «к определенному сроку».

Кроме того, ВЦИОМ поинтересовался финансовыми планами граждан после выхода их на пенсию. Почти четверть опрошенных планируют на заслуженном отдыхе оформить вклад или депозит в банке (23%), самостоятельно копить наличные средства предпочитают чуть меньше граждан (21%). Есть желающие вложиться в недвижимость (18%). Кроме того, 10% респондентов готовы рассмотреть инвестиционное страхование жизни или вклады в негосударственные пенсионные фонды, 8% планируют вкладываться в накопительное страхование.

При этом граждане России готовы использовать различные варианты накоплений после выхода на пенсию лишь при соблюдении определенных условий. На первом месте по значимости оказались гарантии государством сохранности вложенных средств (31%) и осуществлении жесткого государственного контроля над деятельностью финансовых организаций (26%). Для 12% важным показателем оказалось наличие свободного выбора механизма накопления. Обеспечение гражданам равенства льгот при использовании разных способов накоплений необходимо для 10%.