Около 20% жителей подтопленных территорий хотели бы переехать в другие населенные пункты Иркутской области

По предварительной информации, около двадцати процентов опрошенных жителей территорий Иркутской области, которые попали в зону подтопления, хотели бы переехать в другие населенные пункты. Данные опроса привела министр строительства, дорожного хозяйства Светлана Свиркина во время заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Участие в КЧС принимал глава Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко, полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Опросы специалисты проводят для того, чтобы выяснить потребность населения в домах ИЖС, домах малоэтажной и многоэтажной застройки, а также располагать данными о предполагаемых переселенцах.

- Нам нужно понять объем жилья, который необходимо построить на пострадавших территориях, учитывая пожелания граждан. Если граждане являются собственниками, они имеют право выбора жилья в любом муниципальном образовании Иркутской области,- подчеркнула министр.

Светлана Свиркина доложила, что продолжается работа по специализированным организациям, которые проводят обследование жилищного фонда утраченных жилых помещений и объектов социальной инфраструктуры. Количество обследованных объектов в общей сложности на сегодняшний момент составляет 2322.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области напоминает, что в восьми районах, попавших в зону подтопления, пострадали 109 населенных пунктов, 10 890 домов, более 38 000 человек.