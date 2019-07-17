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Иркутская область вошла ТОП-15 по темпам роста цен на вторичное жилье

17 июля 2019

Цены на вторичное жилье в Иркутской области, как и в 58 регионах России, выросли во II квартале 2019 года.  Если в среднем  по России цена за квадратный метр поднялась на 1% по сравнению с I кварталом, с 64 177 до 64 822 руб., то в Иркутской области рост был более значительный — на 2,1%, с  51 313 до 52 381 руб. Таковы данные исследования портала недвижимости Domofond.ru.

В целом эксперты портала отмечают, что рост цен на вторичное жилье в России замедляется: во II квартале 2019 года цены поднялись 1%, в то время как в I квартале — на 3,1%.

Лидером по росту цен стала Ленинградская область. Здесь стоимость квадратного метра жилья поднялась на 2,7%: с 56 587 руб. в I квартале до 58 110 руб. во II квартале 2019 года. На втором месте оказалась Московская область с ростом на 2,5%, до 84 789 руб. за кв. м. Москва заняла третье место: вторичное жилье в столице подорожало на 2%. Во II квартале за квадрат столичной «вторички» запрашивали 212 313 руб.

В 22 регионах цены на вторичном рынке жилья понизились. Дешевле всего жилье обходилось жителям Республике Коми (1,7%). Там квадрат стоил в среднем 49 902 руб.

Динамика цен на вторичное жилье в регионах России во II квартале 2019 года

Место в рейтинге

Регион

Цена в I квартале 2019 г., руб./кв. м

Цена во II квартале 2019 г., руб./кв. м

Динамика

1

Тыва

59 572

63 133

6%

2

Саха (Якутия)

54 359

57 398

5,6%

3

Республика Алтай

44 185

46 116

4,4%

4

Приморский край

70 809

73 770

4,2%

5

Амурская область

60 513

62 246

2,9%

6

Ленинградская область

56 587

58 110

2,7%

7

Адыгея

39 710

40 721

2,5%

8

Московская область

82 735

84 789

2,5%

9

Сахалинская область

101 664

104 037

2,3%

10

Новосибирская область

63 740

65 107

2,1%

11

Костромская область

41 180

42 053

2,1%

12

Кемеровская область

39 658

40 493

2,1%

13

Татарстан

62 040

63 345

2,1%

14

Иркутская область

51 313

52 381

2,1%

15

Бурятия

49 520

50 524

2%

16

Москва

208 155

212 313

2%

17

Удмуртия

47 466

48 363

1,9%

18

Тюменская область

62 265

63 425

1,9%

19

Санкт-Петербург

129 770

132 052

1,8%

20

Забайкальский край

49 933

50 808

1,8%

21

Краснодарский край

68 775

69 878

1,6%

22

Камчатский край

64 495

65 402

1,4%

23

Курская область

42 175

42 768

1,4%

24

Ульяновская область

40 151

40 690

1,3%

25

Нижегородская область

54 077

54 789

1,3%

26

Хабаровский край

64 027

64 827

1,2%

27

Владимирская область

47 662

48 227

1,2%

28

Красноярский край

54 055

54 688

1,2%

29

Карачаево-Черкесия

44 723

45 237

1,1%

30

Магаданская область

53 804

54 367

1%

31

Дагестан

45 684

46 160

1%

32

Хакасия

46 383

46 865

1%

33

Калмыкия

32 573

32 907

1%

34

Севастополь

91 299

92 210

1%

35

Томская область

52 844

53 345

0,9%

36

Калининградская область

54 784

55 273

0,9%

37

Тульская область

51 699

52 137

0,8%

38

Пензенская область

46 796

47 190

0,8%

39

Воронежская область

47 777

48 174

0,8%

40

Ставропольский край

43 192

43 534

0,8%

41

Ямало-Ненецкий АО

67 219

67 710

0,7%

42

Липецкая область

44 243

44 561

0,7%

43

Вологодская область

41 648

41 936

0,7%

44

Ханты-Мансийский АО

70 306

70 788

0,7%

45

Башкортостан

51 537

51 877

0,7%

46

Ивановская область

38 057

38 289

0,6%

47

Рязанская область

44 395

44 660

0,6%

48

Тверская область

45 530

45 801

0,6%

49

Пермский край

46 794

47 070

0,6%

50

Белгородская область

51 103

51 401

0,6%

51

Орловская область

41 999

42 243

0,6%

52

Крым

79 894

80 349

0,6%

53

Тамбовская область

44 173

44 396

0,5%

54

Саратовская область

39 693

39 858

0,4%

55

Смоленская область

40 839

40 873

0,1%

56

Чувашия

44 743

44 780

0,1%

57

Алтайский край

43 587

43 623

0,1%

58

Брянская область

36 997

37 023

0,1%

59

Архангельская область

60 452

60 463

0%

60

Северная Осетия

41 949

41 944

0%

61

Мурманская область

45 195

45 184

0%

62

Еврейская АО

39 701

39 668

-0,1%

63

Ярославская область

45 866

45 824

-0,1%

64

Оренбургская область

44 348

44 300

-0,1%

65

Свердловская область

44 719

44 669

-0,1%

66

Самарская область

51 191

51 130

-0,1%

67

Псковская область

38 766

38 696

-0,2%

68

Челябинская область

34 837

34 763

-0,2%

69

Калужская область

58 809

58 656

-0,3%

70

Волгоградская область

47 227

47 098

-0,3%

71

Омская область

46 046

45 918

-0,3%

72

Кировская область

43 396

43 270

-0,3%

73

Астраханская область

40 342

40 202

-0,3%

74

Марий Эл

37 834

37 648

-0,5%

75

Карелия

48 036

47 750

-0,6%

76

Новгородская область

43 824

43 555

-0,6%

77

Ростовская область

49 881

49 503

-0,8%

78

Ненецкий АО

65 548

64 985

-0,9%

79

Курганская область

36 411

36 097

-0,9%

80

Ингушетия

29 805

29 484

-1,1%

81

Мордовия

44 720

44 143

-1,3%

82

Кабардино-Балкария

42 985

42 395

-1,4%

83

Коми

50 773

49 902

-1,7%

 

 


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