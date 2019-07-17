Иркутская область вошла ТОП-15 по темпам роста цен на вторичное жилье

Цены на вторичное жилье в Иркутской области, как и в 58 регионах России, выросли во II квартале 2019 года. Если в среднем по России цена за квадратный метр поднялась на 1% по сравнению с I кварталом, с 64 177 до 64 822 руб., то в Иркутской области рост был более значительный — на 2,1%, с 51 313 до 52 381 руб. Таковы данные исследования портала недвижимости Domofond.ru.
В целом эксперты портала отмечают, что рост цен на вторичное жилье в России замедляется: во II квартале 2019 года цены поднялись 1%, в то время как в I квартале — на 3,1%.
Лидером по росту цен стала Ленинградская область. Здесь стоимость квадратного метра жилья поднялась на 2,7%: с 56 587 руб. в I квартале до 58 110 руб. во II квартале 2019 года. На втором месте оказалась Московская область с ростом на 2,5%, до 84 789 руб. за кв. м. Москва заняла третье место: вторичное жилье в столице подорожало на 2%. Во II квартале за квадрат столичной «вторички» запрашивали 212 313 руб.
В 22 регионах цены на вторичном рынке жилья понизились. Дешевле всего жилье обходилось жителям Республике Коми (1,7%). Там квадрат стоил в среднем 49 902 руб.
Динамика цен на вторичное жилье в регионах России во II квартале 2019 года
|
Место в рейтинге
|
Регион
|
Цена в I квартале 2019 г., руб./кв. м
|
Цена во II квартале 2019 г., руб./кв. м
|
Динамика
|
1
|
Тыва
|
59 572
|
63 133
|
6%
|
2
|
Саха (Якутия)
|
54 359
|
57 398
|
5,6%
|
3
|
Республика Алтай
|
44 185
|
46 116
|
4,4%
|
4
|
Приморский край
|
70 809
|
73 770
|
4,2%
|
5
|
Амурская область
|
60 513
|
62 246
|
2,9%
|
6
|
Ленинградская область
|
56 587
|
58 110
|
2,7%
|
7
|
Адыгея
|
39 710
|
40 721
|
2,5%
|
8
|
Московская область
|
82 735
|
84 789
|
2,5%
|
9
|
Сахалинская область
|
101 664
|
104 037
|
2,3%
|
10
|
Новосибирская область
|
63 740
|
65 107
|
2,1%
|
11
|
Костромская область
|
41 180
|
42 053
|
2,1%
|
12
|
Кемеровская область
|
39 658
|
40 493
|
2,1%
|
13
|
Татарстан
|
62 040
|
63 345
|
2,1%
|
14
|
Иркутская область
|
51 313
|
52 381
|
2,1%
|
15
|
Бурятия
|
49 520
|
50 524
|
2%
|
16
|
Москва
|
208 155
|
212 313
|
2%
|
17
|
Удмуртия
|
47 466
|
48 363
|
1,9%
|
18
|
Тюменская область
|
62 265
|
63 425
|
1,9%
|
19
|
Санкт-Петербург
|
129 770
|
132 052
|
1,8%
|
20
|
Забайкальский край
|
49 933
|
50 808
|
1,8%
|
21
|
Краснодарский край
|
68 775
|
69 878
|
1,6%
|
22
|
Камчатский край
|
64 495
|
65 402
|
1,4%
|
23
|
Курская область
|
42 175
|
42 768
|
1,4%
|
24
|
Ульяновская область
|
40 151
|
40 690
|
1,3%
|
25
|
Нижегородская область
|
54 077
|
54 789
|
1,3%
|
26
|
Хабаровский край
|
64 027
|
64 827
|
1,2%
|
27
|
Владимирская область
|
47 662
|
48 227
|
1,2%
|
28
|
Красноярский край
|
54 055
|
54 688
|
1,2%
|
29
|
Карачаево-Черкесия
|
44 723
|
45 237
|
1,1%
|
30
|
Магаданская область
|
53 804
|
54 367
|
1%
|
31
|
Дагестан
|
45 684
|
46 160
|
1%
|
32
|
Хакасия
|
46 383
|
46 865
|
1%
|
33
|
Калмыкия
|
32 573
|
32 907
|
1%
|
34
|
Севастополь
|
91 299
|
92 210
|
1%
|
35
|
Томская область
|
52 844
|
53 345
|
0,9%
|
36
|
Калининградская область
|
54 784
|
55 273
|
0,9%
|
37
|
Тульская область
|
51 699
|
52 137
|
0,8%
|
38
|
Пензенская область
|
46 796
|
47 190
|
0,8%
|
39
|
Воронежская область
|
47 777
|
48 174
|
0,8%
|
40
|
Ставропольский край
|
43 192
|
43 534
|
0,8%
|
41
|
Ямало-Ненецкий АО
|
67 219
|
67 710
|
0,7%
|
42
|
Липецкая область
|
44 243
|
44 561
|
0,7%
|
43
|
Вологодская область
|
41 648
|
41 936
|
0,7%
|
44
|
Ханты-Мансийский АО
|
70 306
|
70 788
|
0,7%
|
45
|
Башкортостан
|
51 537
|
51 877
|
0,7%
|
46
|
Ивановская область
|
38 057
|
38 289
|
0,6%
|
47
|
Рязанская область
|
44 395
|
44 660
|
0,6%
|
48
|
Тверская область
|
45 530
|
45 801
|
0,6%
|
49
|
Пермский край
|
46 794
|
47 070
|
0,6%
|
50
|
Белгородская область
|
51 103
|
51 401
|
0,6%
|
51
|
Орловская область
|
41 999
|
42 243
|
0,6%
|
52
|
Крым
|
79 894
|
80 349
|
0,6%
|
53
|
Тамбовская область
|
44 173
|
44 396
|
0,5%
|
54
|
Саратовская область
|
39 693
|
39 858
|
0,4%
|
55
|
Смоленская область
|
40 839
|
40 873
|
0,1%
|
56
|
Чувашия
|
44 743
|
44 780
|
0,1%
|
57
|
Алтайский край
|
43 587
|
43 623
|
0,1%
|
58
|
Брянская область
|
36 997
|
37 023
|
0,1%
|
59
|
Архангельская область
|
60 452
|
60 463
|
0%
|
60
|
Северная Осетия
|
41 949
|
41 944
|
0%
|
61
|
Мурманская область
|
45 195
|
45 184
|
0%
|
62
|
Еврейская АО
|
39 701
|
39 668
|
-0,1%
|
63
|
Ярославская область
|
45 866
|
45 824
|
-0,1%
|
64
|
Оренбургская область
|
44 348
|
44 300
|
-0,1%
|
65
|
Свердловская область
|
44 719
|
44 669
|
-0,1%
|
66
|
Самарская область
|
51 191
|
51 130
|
-0,1%
|
67
|
Псковская область
|
38 766
|
38 696
|
-0,2%
|
68
|
Челябинская область
|
34 837
|
34 763
|
-0,2%
|
69
|
Калужская область
|
58 809
|
58 656
|
-0,3%
|
70
|
Волгоградская область
|
47 227
|
47 098
|
-0,3%
|
71
|
Омская область
|
46 046
|
45 918
|
-0,3%
|
72
|
Кировская область
|
43 396
|
43 270
|
-0,3%
|
73
|
Астраханская область
|
40 342
|
40 202
|
-0,3%
|
74
|
Марий Эл
|
37 834
|
37 648
|
-0,5%
|
75
|
Карелия
|
48 036
|
47 750
|
-0,6%
|
76
|
Новгородская область
|
43 824
|
43 555
|
-0,6%
|
77
|
Ростовская область
|
49 881
|
49 503
|
-0,8%
|
78
|
Ненецкий АО
|
65 548
|
64 985
|
-0,9%
|
79
|
Курганская область
|
36 411
|
36 097
|
-0,9%
|
80
|
Ингушетия
|
29 805
|
29 484
|
-1,1%
|
81
|
Мордовия
|
44 720
|
44 143
|
-1,3%
|
82
|
Кабардино-Балкария
|
42 985
|
42 395
|
-1,4%
|
83
|
Коми
|
50 773
|
49 902
|
-1,7%