Иркутская область вошла ТОП-15 по темпам роста цен на вторичное жилье

Цены на вторичное жилье в Иркутской области, как и в 58 регионах России, выросли во II квартале 2019 года. Если в среднем по России цена за квадратный метр поднялась на 1% по сравнению с I кварталом, с 64 177 до 64 822 руб., то в Иркутской области рост был более значительный — на 2,1%, с 51 313 до 52 381 руб. Таковы данные исследования портала недвижимости Domofond.ru.

В целом эксперты портала отмечают, что рост цен на вторичное жилье в России замедляется: во II квартале 2019 года цены поднялись 1%, в то время как в I квартале — на 3,1%.

Лидером по росту цен стала Ленинградская область. Здесь стоимость квадратного метра жилья поднялась на 2,7%: с 56 587 руб. в I квартале до 58 110 руб. во II квартале 2019 года. На втором месте оказалась Московская область с ростом на 2,5%, до 84 789 руб. за кв. м. Москва заняла третье место: вторичное жилье в столице подорожало на 2%. Во II квартале за квадрат столичной «вторички» запрашивали 212 313 руб.

В 22 регионах цены на вторичном рынке жилья понизились. Дешевле всего жилье обходилось жителям Республике Коми (1,7%). Там квадрат стоил в среднем 49 902 руб.

Динамика цен на вторичное жилье в регионах России во II квартале 2019 года