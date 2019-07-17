Могут ли иркутяне работать на «удаленке»?

Служба исследований HeadHunter опубликовала перечень вакансий с удаленной формой занятости для жителей Иркутска.

Больше всего возможностей получить работу по «удаленке» у административного персонала. Количество вакансий составляет 36% от числа таких предложений. Затем идут «IT, телеком» (21%), «Продажи» (18%), «Начало карьеры» (17%) и «Банки» (11%).

На самую большую заплату (от 50 000 руб.) могут рассчитывать инженер-конструктор КМД и java-программист. Чуть меньше – 40 000 руб. – обещают платить дизайнеру интерьеров. Более привычная для нашего города зарплата в 30 000 руб. предлагается по вакансиям: рекрутер/ менеджер по подбору персонала, специалист по охране труда, чертежник, налоговый консультант по НДФЛ. Преподаватель английского языка, работая в удаленном режиме, сможет получать от 25 000 руб.

Замыкают десятку предложений вакансии асессор-тестировщик и менеджера по продажам В2В без указания уровня вознаграждения за работу.

По данным опроса Службы исследований HeadHunter, 62% соискателей рассматривают возможность удаленной работы, 4% такой формат занятости не устраивает. По мнению 79% соискателей, главный плюс такой работы — это самостоятельное распределение своего рабочее время. Ещё 75% ценят экономию времени и денег на дорогу. Возможность работать из другого региона или даже страны важна для 64% соискателей, а совмещение трудовой деятельности с уходом за ребенком – 45%. Еще одно преимущество – отсутствие коллег рядом – ценят 44%.