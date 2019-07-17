Металлурги начали поздравлять коллег с профессиональным праздником. В Братском драмтеатре сегодня чествовали ветеранов БрАЗа

Металлурги начали поздравлять коллег с предстоящим профессиональным праздником и принимать поздравления. В стенах драматического театра Братска состоялось чествование ветеранов БрАЗа, сообщает ТРК "Братск".

Ветераны БрАЗа, сидящие сегодня в зале драматического театра, стали основоположниками такого масштабного градообразующего предприятия. Благодаря их колоссальному труду и традициям БрАЗ сегодня является лидером металлургии в стране и одним из крупнейших производителей алюминия в мире.

Владимир Макаров, ветеран БрАЗа, электролизник:

— Я приехал в 70-м году сюда. БрАЗ только набирал мощь. И город, конечно! Город значимый, легендарный, город комсомольцев и молодежи. В наше время мы не могли выдать миллион тонн алюминия в год. Сегодня алюминий выдается в таком количестве. Это самый крупный и мощнейший завод в мире.

Поздравили ветеранов БрАЗа, этих легендарных людей и выразили слова благодарности управляющий директор завода — Евгений Зенкин, мэр Братска — Сергей Серебренников и председатель Думы города — Лариса Павлова.

Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа:

— Завод стабилен — это благодаря вам. Большое спасибо вам! Я желаю в преддверии нашего профессионального праздника всем здоровья, чтобы ваши близкие вас радовали, чтобы все заботы уходили в сторону. Чтобы вы могли спокойно заниматься вашим любимым делом, чтобы все у вас было хорошо. С наступающим праздником, дорогие друзья!

Сергей Серебренников, мэр Братска:

— Уважаемые ветераны, сегодня все для вас — эта сцена, лучшие артисты. Принимайте поздравления, отдыхайте, получайте заряд бодрости от общения, от этих слов, которые в ваш адрес звучат. Здоровья вам! Поощряется благодарственным письмом за активную гражданскую позицию, передачу трудовых традиций молодому поколению, улучшения качества жизни старшего поколения и в связи с профессиональным праздником Днем металлурга — совет ветеранов БрАЗа.

Сегодня ветеранов БрАЗа поздравляли и творческие коллективы города. Завтра действующих металлургов будут поздравлять на предприятии, а в четверг в ТКЦ «Братск-Арт» состоится праздничный концерт для заводчан.