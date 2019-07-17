Аграрии Иркутской области, пострадавшие в результате наводнения, направили первые документы в Минсельхоз для предоставления выплат

Первые комплекты документов для предоставления выплат пострадавшим в результате наводнения аграриям Иркутской области направлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков.

– Районными комиссиями по оценке ущерба обследованы все крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации Иркутской области, попавшие в зону затопления. При участии специалистов министерства сельского хозяйства региона и ФГБУ «Россельхозцентр» подготовлены и направлены в Минсельхоз России документы, необходимые для предоставления пострадавшим аграриям выплат из федерального бюджета, – пояснил Илья Сумароков.

По информации главы регионального ведомства, стихия нанесла ущерб пяти сельскохозяйственным организациям, 42 крестьянским (фермерским) хозяйствам в Зиминском, Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Чунском районах. По предварительным данным, сумма ущерба этих категорий пострадавших – не менее 200 млн рублей.

Министр отметил, что продолжается работа по оценке ущерба в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) и индивидуальных хозяйствах граждан. По предварительной оценке, в зону затопления попали порядка 3,8 тысяч ЛПХ. Проведены обследования около трех тысяч из них, сформировано более тысячи комплектов документов.

Илья Сумароков напомнил, что специалистами министерства сельского хозяйства Иркутской области подготовлена и направлена в пострадавшие районы памятка по порядку предоставления документов, подтверждающих ущерб при чрезвычайной ситуации. Для оказания консультационной поддержки в вопросах подготовки документов с 5 июля в пострадавших районах работают сотрудники ведомства. Кроме того, по инициативе Губернатора Иркутской области Сергея Левченко определен дополнительный вид поддержки из областного бюджета для отдельных категорий пострадавших граждан (ведущих садоводческую или огородническую деятельность, дачное хозяйство, личные подсобные участки).