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ПФР: Многодетным семьям выделят по 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита

17 июля 2019

Многодетные семьи, взявшие ипотеку, чтобы улучшить свои жилищные условия, теперь смогут получить 450 тысяч рублей на погашение кредита.

Соответствующий закон №157-ФЗ 3 июля 2019 года подписал президент России Владимир Путин. Право на такую компенсацию имеют ипотечные заемщики, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий ребенок и последующие дети. Воспользоваться данной поддержкой можно для погашения кредитов, взятых на покупку дома, квартиры, в том числе по договору долевого участия, или земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Выплату можно получить один раз, в отношении только одного ипотечного кредита, взятого до 1 июля 2023 года.

Выплаты будут осуществляться Единым институтом развития в жилищной сфере.


/ СИА /
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