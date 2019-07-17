Определены порядок и условия выплат тем, кто потерял жилье в результате паводка в Иркутской области

Установлены порядок и условия предоставления социальных выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате паводка в июне 2019 года. Соответствующее постановление подписал первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Согласно постановлению, гражданам, являвшимся собственниками утраченных или поврежденных в связи с чрезвычайной ситуацией жилых помещений и не имеющим в собственности иного жилья, предоставляются социальные выплаты на приобретение или строительство жилого помещения – если оно утрачено, не подлежит восстановлению, либо капитальный ремонт жилого помещения – если жилье пригодно для проживания при условии проведения капитального ремонта.

Также гражданам, являвшимся нанимателями утраченных или поврежденных в связи с чрезвычайной ситуацией жилых помещений и не имеющим в собственности иного жилья, предоставляются социальные выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, если жилое помещение утрачено и не подлежит восстановлению.

Социальные выплаты на приобретение или строительство жилого помещения предоставляются с учетом членов семьи собственника или нанимателя, постоянно проживавших в утраченном жилом помещении, из расчета стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения в размере не более 45 тыс. рублей.

На проведение капитального ремонта поврежденного жилого помещения социальные выплаты предоставляются, исходя из площади жилого помещения, помноженной на стоимость капитального ремонта 1 кв. метра, но не более 6000 рублей за 1 кв. метр.

Для получения социальных выплат необходимо обращаться в учреждения социальной зашиты населения – за выплатой на приобретение или строительство жилого помещения, и в министерство строительства и дорожного хозяйства Иркутской области – за выплатой на капитальный ремонт жилья.

После установления права гражданина на выплату ему будет выдано свидетельство. Социальная выплата будет перечислена в счет обязательств пострадавшего гражданина по договорам купли-продажи, участия в долевом строительстве, подряда и т.п., продавцу (застройщику, подрядчику).

Несмотря на большой объем пострадавшего жилья, а в Иркутской области подтоплено порядка 10 тысяч жилых домов, в которых проживало около 40 тысяч человек, Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил провести и закончить эту работу в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.