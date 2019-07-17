Иркутскстат: Объем ввода жилья в Приангарье в 1 полугодии 2019 года увеличился на 9,5%

Объем ввода жилья в Приангарье в первом полугодии 2019 года увеличился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлом года. Как сообщает Иркутскстат, в это году под ключ сдано 4 063 квартиры общей площадью 337 тыс. кв. метров.

Важно, что две трети нового жилья построено населением за счет собственных и привлеченных средств. Кстати, население строит более просторное жилье, средняя площадь жилья – 109 кв. м, квартиры, построенные организациями, вдвое меньше.

Средняя стоимость строительства в первом полугодии 2019 года составила 56,3 тыс. рублей за квадратный метр.