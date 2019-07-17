Новости

Иркутскстат: Объем ввода жилья в Приангарье в 1 полугодии 2019 года увеличился на 9,5%

17 июля 2019

Объем ввода жилья в Приангарье в первом полугодии 2019 года увеличился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлом года. Как сообщает Иркутскстат, в это году под ключ сдано 4 063 квартиры общей площадью 337 тыс. кв. метров.

Важно, что  две трети нового жилья построено населением за счет собственных и привлеченных средств. Кстати, население строит более просторное жилье, средняя площадь жилья – 109 кв. м, квартиры, построенные организациями, вдвое меньше.

Средняя стоимость строительства в первом полугодии 2019 года  составила 56,3 тыс. рублей за квадратный метр.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Прощание с долёвкой
Застройщики жилья нашли способ оградиться от эскроу-счетов. Они настроились на продажу жилья по договорам переуступки
Подготовились к новым условиям. В 2 раза больше сделок с новостройками зарегистрировано в Иркутской области в 1 полугодии 2019 года
Первая очередь ЖК «Новые горизонты на Пушкина» в Иркутске будет достроена по старой схеме
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании