В Иркутской области осудят владельцев незаконного игорного бизнеса, чей доход составил около 200 млн рублей

В Иркутской области перед судом предстанут восемь местных жителей, которые обвиняются в незаконной игорной деятельности.

Следователи СКР установили, что что предполагаемые злоумышленники организовали и обеспечивали деятельность семи игорных заведений на территории областного центра с 2012 по 2016 год. В результате имм извлечен доход в размере более 190 млн рублей.

Было установлено, что обвиняемые действовали в составе преступного сообщества, в которое в общей сложности вошли 22 человека. Сообщество имело свой аппарат управления, бухгалтерию, штат техников по ремонту и обслуживанию игрового оборудования, службу безопасности. Управляющие и менеджеры осуществляли непосредственный контроль деятельности за персоналом игорных заведений.

Игорные заведения были оснащены большим количеством оборудования: автоматами, столами для игр в покер, рулетками, картами, фишками и т.д. В общей сложности изъято более 280 единиц игрового оборудования.

Кроме того, в ходе предварительного следствия получены доказательства того, что членами преступного сообщества осуществлялось скрытое наблюдение за зданиями, в которых дислоцированы сотрудники правоохранительных органов с целью противодействия их деятельности, направленной на пресечение работы незаконных игорных заведений.

В настоящее дело материалы уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» частью 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация и проведения азартных игр, совершенные организованной группой»; частями 1 и 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация преступного сообщества» с утвержденным обвинительным заключением направлены в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.