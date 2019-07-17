Новости

Долгосрочная аренда в Иркутской области дорожает быстрее, чем в целом по России

17 июля 2019

Первичная и вторичная недвижимость продолжают дорожать, что, в свою очередь, стимулирует рынок долгосрочной аренды, отмечают эксперты «Авито Недвижимость». В Иркутской области стоимость аренды однокомнатной квартиры за год выросла на 10,3%, а двухкомнатной – на 10,8%.

Во II квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года аренда однокомнатной квартиры в России подорожала на 2,3%, до 15 699 рублей, двухкомнатной — на 5,2%, до 24 289 рублей, трёхкомнатной — на 14,2%, до 43 217 рублей.

Среди городов неизменным лидером по уровню цен остается Москва: стоимость на аренду однокомнатных квартир выросла на 3,4% до 35 380 рублей в месяц, на двухкомнатные – на 12,6% до 49 855 рублей.

Иркутская область среди 23 крупнейших регионов страны стала 8-й по стоимости аренды однокомнатных квартир и 10-й в рейтинге по стоимости аренды двухкомнатных. Во II квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года аренда «однушки» в Иркутске поднялась на 10,03% до 11 268 руб,  «двушки» — на 10,82% до 14 794 рублей.

Рейтинг стоимости аренды однокомнатных квартир в регионах России

 

Регион

Июнь 2019 года

Июнь 2018 года

Изменение цены, %

1

Крым

19 869

19 244

3,25%

2

Московская область

19 732

19 248

2,52%

3

Ленинградская область

15 291

15 176

0,76%

4

Краснодарский край

15 179

15 184

-0,04%

5

Калининградская область

14 015

13 868

1,06%

6

Тюменская область

13 737

13 937

-1,44%

7

Новосибирская область

11 429

10 918

4,68%

8

Иркутская область

11 268

10 241

10,03%

9

Красноярский край

11 117

10 472

6,15%

10

Омская область

10 942

10 377

5,45%

11

Свердловская область

10 667

10 350

3,06%

12

Ростовская область

10 088

10 193

-1,03%

13

Нижегородская область

10 024

9648

3,90%

14

Татарстан

9 395

9 145

2,74%

15

Саратовская область

9 392

9 232

1,73%

16

Пермский край

9 262

8 879

4,32%

17

Ульяновская область

9037

8526

5,99%

18

Челябинская область

9 027

8 426

7,13%

19

Самарская область

8 907

9 095

-2,07%

20

Башкортостан

8 345

8 040

3,79%

21

Удмуртия

8 279

7 951

4,12%

22

Воронежская область

8 231

7 914

4,02%

23

Алтайский край

8 183

8 069

1,41%

24

Волгоградская область

7 957

8 092

-1,67%
 

Рейтинг стоимости аренды двухкомнатных квартир в регионах России

 

Регион

Июнь 2019 года

Июнь 2018 года

Изменение цены, %

1

Крым

29 674

29 158

1,80%

2

Московская область

24 633

23 928

2,90%

3

Тюменская область

23 559

18 737

25,70%

4

Краснодарский край

21 501

22 315

-3,60%

5

Ленинградская область

20 185

20 703

-2,50%

6

Калининградская область

19 102

18 480

3,40%

7

Новосибирская область

18 840

17 472

7,80%

8

Омская область

15 513

14 014

10,70%

9

Свердловская область

14 831

14 340

3,40%

10

Иркутская область

14 794

13 348

10,80%

11

Красноярский край

14 540

13 958

4,20%

12

Нижегородская область

13 727

13 980

-1,80%

13

Татарстан

13 279

13 747

-3,40%

14

Пермский край

13 217

12 541

5,40%

15

Саратовская область

12 732

12 126

5,00%

16

Ростовская область

12 698

8 526

-3,50%

17

Ульяновская область

12 438

12 226

1,70%

18

Самарская область

12 130

13 135

-7,70%

19

Башкортостан

12 040

10 878

10,70%

20

Челябинская область

11 913

10 990

8,40%

21

Алтайский край

10 936

10 280

6,40%

22

Удмуртия

10 828

10 864

-0,30%

23

Воронежская область

10 800

10 429

3,60%

24

Волгоградская область

10 534

11 125

-5,30%
 

В целом, предложение недвижимости в аренду по всей стране выросло на 6,5% и сейчас приближено к структуре спроса: более половины рынка – однокомнатные квартиры (55,9%) – это самый высокий показатель за последние четыре года. На двухкомнатные пришлось 32,7%, на трехкомнатные — 10,1%, на четырехкомнатные и более — 1,3%.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Прощание с долёвкой
Застройщики жилья нашли способ оградиться от эскроу-счетов. Они настроились на продажу жилья по договорам переуступки
Подготовились к новым условиям. В 2 раза больше сделок с новостройками зарегистрировано в Иркутской области в 1 полугодии 2019 года
Первая очередь ЖК «Новые горизонты на Пушкина» в Иркутске будет достроена по старой схеме
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании