Долгосрочная аренда в Иркутской области дорожает быстрее, чем в целом по России

Первичная и вторичная недвижимость продолжают дорожать, что, в свою очередь, стимулирует рынок долгосрочной аренды, отмечают эксперты «Авито Недвижимость». В Иркутской области стоимость аренды однокомнатной квартиры за год выросла на 10,3%, а двухкомнатной – на 10,8%.

Во II квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года аренда однокомнатной квартиры в России подорожала на 2,3%, до 15 699 рублей, двухкомнатной — на 5,2%, до 24 289 рублей, трёхкомнатной — на 14,2%, до 43 217 рублей.

Среди городов неизменным лидером по уровню цен остается Москва: стоимость на аренду однокомнатных квартир выросла на 3,4% до 35 380 рублей в месяц, на двухкомнатные – на 12,6% до 49 855 рублей.

Иркутская область среди 23 крупнейших регионов страны стала 8-й по стоимости аренды однокомнатных квартир и 10-й в рейтинге по стоимости аренды двухкомнатных. Во II квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года аренда «однушки» в Иркутске поднялась на 10,03% до 11 268 руб, «двушки» — на 10,82% до 14 794 рублей.

Рейтинг стоимости аренды однокомнатных квартир в регионах России

Регион Июнь 2019 года Июнь 2018 года Изменение цены, % 1 Крым 19 869 19 244 3,25% 2 Московская область 19 732 19 248 2,52% 3 Ленинградская область 15 291 15 176 0,76% 4 Краснодарский край 15 179 15 184 -0,04% 5 Калининградская область 14 015 13 868 1,06% 6 Тюменская область 13 737 13 937 -1,44% 7 Новосибирская область 11 429 10 918 4,68% 8 Иркутская область 11 268 10 241 10,03% 9 Красноярский край 11 117 10 472 6,15% 10 Омская область 10 942 10 377 5,45% 11 Свердловская область 10 667 10 350 3,06% 12 Ростовская область 10 088 10 193 -1,03% 13 Нижегородская область 10 024 9648 3,90% 14 Татарстан 9 395 9 145 2,74% 15 Саратовская область 9 392 9 232 1,73% 16 Пермский край 9 262 8 879 4,32% 17 Ульяновская область 9037 8526 5,99% 18 Челябинская область 9 027 8 426 7,13% 19 Самарская область 8 907 9 095 -2,07% 20 Башкортостан 8 345 8 040 3,79% 21 Удмуртия 8 279 7 951 4,12% 22 Воронежская область 8 231 7 914 4,02% 23 Алтайский край 8 183 8 069 1,41% 24 Волгоградская область 7 957 8 092 -1,67%

Рейтинг стоимости аренды двухкомнатных квартир в регионах России

Регион Июнь 2019 года Июнь 2018 года Изменение цены, % 1 Крым 29 674 29 158 1,80% 2 Московская область 24 633 23 928 2,90% 3 Тюменская область 23 559 18 737 25,70% 4 Краснодарский край 21 501 22 315 -3,60% 5 Ленинградская область 20 185 20 703 -2,50% 6 Калининградская область 19 102 18 480 3,40% 7 Новосибирская область 18 840 17 472 7,80% 8 Омская область 15 513 14 014 10,70% 9 Свердловская область 14 831 14 340 3,40% 10 Иркутская область 14 794 13 348 10,80% 11 Красноярский край 14 540 13 958 4,20% 12 Нижегородская область 13 727 13 980 -1,80% 13 Татарстан 13 279 13 747 -3,40% 14 Пермский край 13 217 12 541 5,40% 15 Саратовская область 12 732 12 126 5,00% 16 Ростовская область 12 698 8 526 -3,50% 17 Ульяновская область 12 438 12 226 1,70% 18 Самарская область 12 130 13 135 -7,70% 19 Башкортостан 12 040 10 878 10,70% 20 Челябинская область 11 913 10 990 8,40% 21 Алтайский край 10 936 10 280 6,40% 22 Удмуртия 10 828 10 864 -0,30% 23 Воронежская область 10 800 10 429 3,60% 24 Волгоградская область 10 534 11 125 -5,30%

В целом, предложение недвижимости в аренду по всей стране выросло на 6,5% и сейчас приближено к структуре спроса: более половины рынка – однокомнатные квартиры (55,9%) – это самый высокий показатель за последние четыре года. На двухкомнатные пришлось 32,7%, на трехкомнатные — 10,1%, на четырехкомнатные и более — 1,3%.