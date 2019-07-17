Долгосрочная аренда в Иркутской области дорожает быстрее, чем в целом по России

Первичная и вторичная недвижимость продолжают дорожать, что, в свою очередь, стимулирует рынок долгосрочной аренды, отмечают эксперты «Авито Недвижимость». В Иркутской области стоимость аренды однокомнатной квартиры за год выросла на 10,3%, а двухкомнатной – на 10,8%.
Во II квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года аренда однокомнатной квартиры в России подорожала на 2,3%, до 15 699 рублей, двухкомнатной — на 5,2%, до 24 289 рублей, трёхкомнатной — на 14,2%, до 43 217 рублей.
Среди городов неизменным лидером по уровню цен остается Москва: стоимость на аренду однокомнатных квартир выросла на 3,4% до 35 380 рублей в месяц, на двухкомнатные – на 12,6% до 49 855 рублей.
Иркутская область среди 23 крупнейших регионов страны стала 8-й по стоимости аренды однокомнатных квартир и 10-й в рейтинге по стоимости аренды двухкомнатных. Во II квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года аренда «однушки» в Иркутске поднялась на 10,03% до 11 268 руб, «двушки» — на 10,82% до 14 794 рублей.
Рейтинг стоимости аренды однокомнатных квартир в регионах России
|
Регион
|
Июнь 2019 года
|
Июнь 2018 года
|
Изменение цены, %
|
1
|
Крым
|
19 869
|
19 244
|
3,25%
|
2
|
Московская область
|
19 732
|
19 248
|
2,52%
|
3
|
Ленинградская область
|
15 291
|
15 176
|
0,76%
|
4
|
Краснодарский край
|
15 179
|
15 184
|
-0,04%
|
5
|
Калининградская область
|
14 015
|
13 868
|
1,06%
|
6
|
Тюменская область
|
13 737
|
13 937
|
-1,44%
|
7
|
Новосибирская область
|
11 429
|
10 918
|
4,68%
|
8
|
Иркутская область
|
11 268
|
10 241
|
10,03%
|
9
|
Красноярский край
|
11 117
|
10 472
|
6,15%
|
10
|
Омская область
|
10 942
|
10 377
|
5,45%
|
11
|
Свердловская область
|
10 667
|
10 350
|
3,06%
|
12
|
Ростовская область
|
10 088
|
10 193
|
-1,03%
|
13
|
Нижегородская область
|
10 024
|
9648
|
3,90%
|
14
|
Татарстан
|
9 395
|
9 145
|
2,74%
|
15
|
Саратовская область
|
9 392
|
9 232
|
1,73%
|
16
|
Пермский край
|
9 262
|
8 879
|
4,32%
|
17
|
Ульяновская область
|
9037
|
8526
|
5,99%
|
18
|
Челябинская область
|
9 027
|
8 426
|
7,13%
|
19
|
Самарская область
|
8 907
|
9 095
|
-2,07%
|
20
|
Башкортостан
|
8 345
|
8 040
|
3,79%
|
21
|
Удмуртия
|
8 279
|
7 951
|
4,12%
|
22
|
Воронежская область
|
8 231
|
7 914
|
4,02%
|
23
|
Алтайский край
|
8 183
|
8 069
|
1,41%
|
24
|
Волгоградская область
|
7 957
|
8 092
|
-1,67%
Рейтинг стоимости аренды двухкомнатных квартир в регионах России
|
Регион
|
Июнь 2019 года
|
Июнь 2018 года
|
Изменение цены, %
|
1
|
Крым
|
29 674
|
29 158
|
1,80%
|
2
|
Московская область
|
24 633
|
23 928
|
2,90%
|
3
|
Тюменская область
|
23 559
|
18 737
|
25,70%
|
4
|
Краснодарский край
|
21 501
|
22 315
|
-3,60%
|
5
|
Ленинградская область
|
20 185
|
20 703
|
-2,50%
|
6
|
Калининградская область
|
19 102
|
18 480
|
3,40%
|
7
|
Новосибирская область
|
18 840
|
17 472
|
7,80%
|
8
|
Омская область
|
15 513
|
14 014
|
10,70%
|
9
|
Свердловская область
|
14 831
|
14 340
|
3,40%
|
10
|
Иркутская область
|
14 794
|
13 348
|
10,80%
|
11
|
Красноярский край
|
14 540
|
13 958
|
4,20%
|
12
|
Нижегородская область
|
13 727
|
13 980
|
-1,80%
|
13
|
Татарстан
|
13 279
|
13 747
|
-3,40%
|
14
|
Пермский край
|
13 217
|
12 541
|
5,40%
|
15
|
Саратовская область
|
12 732
|
12 126
|
5,00%
|
16
|
Ростовская область
|
12 698
|
8 526
|
-3,50%
|
17
|
Ульяновская область
|
12 438
|
12 226
|
1,70%
|
18
|
Самарская область
|
12 130
|
13 135
|
-7,70%
|
19
|
Башкортостан
|
12 040
|
10 878
|
10,70%
|
20
|
Челябинская область
|
11 913
|
10 990
|
8,40%
|
21
|
Алтайский край
|
10 936
|
10 280
|
6,40%
|
22
|
Удмуртия
|
10 828
|
10 864
|
-0,30%
|
23
|
Воронежская область
|
10 800
|
10 429
|
3,60%
|
24
|
Волгоградская область
|
10 534
|
11 125
|
-5,30%
В целом, предложение недвижимости в аренду по всей стране выросло на 6,5% и сейчас приближено к структуре спроса: более половины рынка – однокомнатные квартиры (55,9%) – это самый высокий показатель за последние четыре года. На двухкомнатные пришлось 32,7%, на трехкомнатные — 10,1%, на четырехкомнатные и более — 1,3%.