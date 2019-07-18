«У нас здесь уже есть хорошие клиенты». Банк «Приморье» открылся в Иркутске

Фото: Д. Свищев

«Конечно, у нас есть и интернет-банк, и мобильный банк, но все же иногда клиентам важно физическое присутствие. Поэтому мы здесь», – говорит Сергей Белавин, Председатель Правления Банка «Приморье». В чем сильные стороны банка, на каких клиентов он делает ставку и какие услуги готов предложить в Иркутске, руководители банка рассказали на торжественном открытии первого офиса банка в Сибири.

«У нас неплохо получается работать с участниками ВЭД»

Фото: Д. Свищев

Сергей Белавин, Председатель Правления Банка «Приморье»:

– Иркутск – это серьезный бизнес-анклав, где сконцентрированы производства, хорошо развита промышленность, много участников внешнеэкономической деятельности, которые сотрудничают с азиатскими странами. Поэтому логично, что ваш город стал первым городом нашего присутствия за пределами Дальневосточного федерального округа. К тому же, у нас здесь уже есть хорошие клиенты. Конечно, у нас есть и интернет-банк, и мобильный банк, но все же иногда клиентам важно физическое присутствие. Поэтому мы здесь.

Особенно неплохо у нас получается работать с участниками внешнеэкономической деятельности. У нас выстроена политика по обслуживанию этих клиентов, открыты корреспондентские счета в таких странах как Япония, Корея, Китай, Таиланд, Вьетнам. И мы не останавливаемся на этом. Мы активно продвигаем у наших клиентов идею расчета в национальных валютах – это очень актуально сейчас, особенно в отношениях с Китайской народной республикой. При всем этом мы – универсальный банк: предоставляем весь спектр услуг.

«Изюминка банка – валютообменные операции»

Фото: Д. Свищев

Елена Окунева, руководитель операционного офиса Банка «Приморье» в Иркутске:

– Банк «Приморье» – региональный банк, а это значит оперативное принятие решений и гибкий, индивидуальный подход к каждому клиенту. Центр принятия решений находится во Владивостоке. Небольшая разница во времени даже в плюс – решения, например, могут быть приняты по Владивостоку, и клиент получит их к началу рабочего дня.

Изюминка банка – валютообменные операции. У нас представлен очень широкий спектр валют. Это связано с большим турпотоком из Азии к нам и от нас в Азию. Гораздо удобнее заранее обменять наличные по хорошему курсу, чем везти с собой доллары и менять их на месте. Вообще, спектр продуктов очень широкий: у Банка «Приморье» свой процессинговый центр, мы работаем со всеми карточками, платежными системами. Банк предлагает все виды потребительского кредитования, ипотеку, ценные бумаги, корпоративное кредитование. Кроме того, к 25-летию мы готовим юбилейные продукты и по вкладам, и по кредитам, и по ипотеке. И, конечно же, не обойдем своим вниманием клиентов-юридических лиц.

Фото: Д. Свищев

«Работать с банком комфортно, у них слова не расходятся с делом»

Елена Ланцова, директор компании «РАФТ ЛИЗИНГ», клиент Банка «Приморье»:

– Банк «Приморье» – это наш хороший, стратегически важный партнер. Нас связывают уже достаточно долгие и продуктивные взаимоотношения. Пару лет назад мы обратились к банку за финансированием и в очень короткие сроки решили вопрос. Работать с банком комфортно, у них слова не расходятся с делом.

Банк по духу очень близок нам, сибирякам. Они очень хорошо нас понимают, мы разговариваем на одном языке. Несмотря на то, что это достаточно крупный банк, что важно – банк очень гибкий и при этом у него хорошие кредитные лимиты.

Фото: Д. Свищев