«У нас здесь уже есть хорошие клиенты». Банк «Приморье» открылся в Иркутске

«Конечно, у нас есть и интернет-банк, и мобильный банк, но все же иногда клиентам важно физическое присутствие. Поэтому мы здесь», – говорит Сергей Белавин, Председатель Правления Банка «Приморье». В чем сильные стороны банка, на каких клиентов он делает ставку и какие услуги готов предложить в Иркутске, руководители банка рассказали на торжественном открытии первого офиса банка в Сибири.
«У нас неплохо получается работать с участниками ВЭД»
Сергей Белавин, Председатель Правления Банка «Приморье»:
– Иркутск – это серьезный бизнес-анклав, где сконцентрированы производства, хорошо развита промышленность, много участников внешнеэкономической деятельности, которые сотрудничают с азиатскими странами. Поэтому логично, что ваш город стал первым городом нашего присутствия за пределами Дальневосточного федерального округа. К тому же, у нас здесь уже есть хорошие клиенты. Конечно, у нас есть и интернет-банк, и мобильный банк, но все же иногда клиентам важно физическое присутствие. Поэтому мы здесь.
Особенно неплохо у нас получается работать с участниками внешнеэкономической деятельности. У нас выстроена политика по обслуживанию этих клиентов, открыты корреспондентские счета в таких странах как Япония, Корея, Китай, Таиланд, Вьетнам. И мы не останавливаемся на этом. Мы активно продвигаем у наших клиентов идею расчета в национальных валютах – это очень актуально сейчас, особенно в отношениях с Китайской народной республикой. При всем этом мы – универсальный банк: предоставляем весь спектр услуг.
«Изюминка банка – валютообменные операции»
Елена Окунева, руководитель операционного офиса Банка «Приморье» в Иркутске:
– Банк «Приморье» – региональный банк, а это значит оперативное принятие решений и гибкий, индивидуальный подход к каждому клиенту. Центр принятия решений находится во Владивостоке. Небольшая разница во времени даже в плюс – решения, например, могут быть приняты по Владивостоку, и клиент получит их к началу рабочего дня.
Изюминка банка – валютообменные операции. У нас представлен очень широкий спектр валют. Это связано с большим турпотоком из Азии к нам и от нас в Азию. Гораздо удобнее заранее обменять наличные по хорошему курсу, чем везти с собой доллары и менять их на месте. Вообще, спектр продуктов очень широкий: у Банка «Приморье» свой процессинговый центр, мы работаем со всеми карточками, платежными системами. Банк предлагает все виды потребительского кредитования, ипотеку, ценные бумаги, корпоративное кредитование. Кроме того, к 25-летию мы готовим юбилейные продукты и по вкладам, и по кредитам, и по ипотеке. И, конечно же, не обойдем своим вниманием клиентов-юридических лиц.
«Работать с банком комфортно, у них слова не расходятся с делом»
Елена Ланцова, директор компании «РАФТ ЛИЗИНГ», клиент Банка «Приморье»:
– Банк «Приморье» – это наш хороший, стратегически важный партнер. Нас связывают уже достаточно долгие и продуктивные взаимоотношения. Пару лет назад мы обратились к банку за финансированием и в очень короткие сроки решили вопрос. Работать с банком комфортно, у них слова не расходятся с делом.
Банк по духу очень близок нам, сибирякам. Они очень хорошо нас понимают, мы разговариваем на одном языке. Несмотря на то, что это достаточно крупный банк, что важно – банк очень гибкий и при этом у него хорошие кредитные лимиты.
Акционерный коммерческий Банк «Приморье» – один из крупнейших региональных банков, которому в 2019 году исполнится 25 лет. Главный офис Банка располагается во Владивостоке, отделения – в Уссурийске, Находке, Артеме, поселке Врангель, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Магадане. В настоящее время Банк «Приморье» представлен сетью из 23 офисов (включая новый в Иркутске). Всем своим клиентам Банк «Приморье» обеспечивает комфортное и выгодное обслуживание, оперативное принятие решений. Клиенты Банка «Приморье» могут вести работу со своими счетами в любом офисе, вне зависимости от того, где открывался счет, а дистанционное банковское обслуживание даёт возможность клиентам совершать банковские операции в любое удобное время.
Адрес офиса в Иркутске – ул. Дзержинского, 20/1. Режим работы: понедельник-пятница с 9:30 до 17:00; выходной – суббота, воскресенье.
С подробной информацией о режиме работе офисов Банка «Приморье», продуктах и услугах для клиентов можно ознакомиться на сайте Банка. Контакт-центр: 8-800-200-20-86 (звонок по РФ бесплатный).