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Губернатор: Определены 52 приоритетных социальных объекта, пострадавших во время паводка, которые будут восстанавливать в первую очередь

17 июля 2019

В зоне паводка определены 52 приоритетных социальных объекта, пострадавших во время стихии, которые будут восстанавливать в первую очередь. Об этом заявил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями в Тулуне. Глава региона обратил внимание, что осенью начнется новый учебный год, в связи с чем 8 июля школы, в которых были организованы пункты временного размещения, освобождены. Сейчас ведутся работы по реконструкции и ремонту этих зданий. 

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Также среди первоочередных задач, Сергей Левченко назвал восстановление защитных сооружений. 

– Нам еще нужно сделать защитные сооружения в Тулуне, деревне Соляная Тайшетского района, Нижнеудинске. Эти объекты были повреждены водой. Это 26 защитных сооружений, мы их должны восстановить в течение месяца, – пояснил Губернатор.

Также глава региона обратил внимание, что восстановлена работа большого количества объектов инфраструктуры коммунального хозяйства. 


/ СИА /
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