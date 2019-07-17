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Около 500 млн рублей будет выделено на оборудование для школ и детских садов затопленных территорий

17 июля 2019

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По решению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко около 500 млн рублей будет выделено из регионального бюджета на оборудование для школ и детских садов затопленных территорий. Все необходимое должно быть закуплено к началу учебного года.

В пяти муниципальных образованиях Иркутской области (г. Тулун, Тулунский, Нижнеудинский, Тайшетский, Чунский районы) в период наводнения пострадали 18 общеобразовательных и 14 дошкольных образовательных организаций, в которых обучается 4 756 школьников и 1 777 ребят дошкольного возраста. Подтоплены не только здания, но и мебель, учебный инвентарь.

- Ущерб разный: 10 учреждений подтоплены частично – вода заходила на подвальные и цокольные помещения; в 15 – уровень затопления составил в среднем 15-20 см первого этажа; в семи зданиях вода поднималась более чем на 1,5-2 метра, из них четыре не подлежат восстановлению, - отметил заместитель министра образования региона Максим Парфенов.

Инструментальное обследование почти завершено, подрядные организации приступают к ремонтно-восстановительным работам, которые будут завершены к 1 сентября. Новые школы планируется построить в посёлках Евдокимовский Тулунского района и Октябрьский Чунского района, в этом году начнется строительство комплекса школа-интернат –детский сад в поселке Алыгджер Нижнеудинского района. Пока дети из этих населённых пунктов распределены по другим школам, возить их будут на школьных автобусах.

В сентябре-октябре дополнительно планируется оздоровление 169 детей из города Тулуна и Нижнеудинского района на базе Всероссийского детского центра «Океан». Там же, в «Океане»,  для ребят будет организовано обучение.


/ СИА /
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