Около 500 млн рублей будет выделено на оборудование для школ и детских садов затопленных территорий

По решению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко около 500 млн рублей будет выделено из регионального бюджета на оборудование для школ и детских садов затопленных территорий. Все необходимое должно быть закуплено к началу учебного года.



В пяти муниципальных образованиях Иркутской области (г. Тулун, Тулунский, Нижнеудинский, Тайшетский, Чунский районы) в период наводнения пострадали 18 общеобразовательных и 14 дошкольных образовательных организаций, в которых обучается 4 756 школьников и 1 777 ребят дошкольного возраста. Подтоплены не только здания, но и мебель, учебный инвентарь.



- Ущерб разный: 10 учреждений подтоплены частично – вода заходила на подвальные и цокольные помещения; в 15 – уровень затопления составил в среднем 15-20 см первого этажа; в семи зданиях вода поднималась более чем на 1,5-2 метра, из них четыре не подлежат восстановлению, - отметил заместитель министра образования региона Максим Парфенов.



Инструментальное обследование почти завершено, подрядные организации приступают к ремонтно-восстановительным работам, которые будут завершены к 1 сентября. Новые школы планируется построить в посёлках Евдокимовский Тулунского района и Октябрьский Чунского района, в этом году начнется строительство комплекса школа-интернат –детский сад в поселке Алыгджер Нижнеудинского района. Пока дети из этих населённых пунктов распределены по другим школам, возить их будут на школьных автобусах.



В сентябре-октябре дополнительно планируется оздоровление 169 детей из города Тулуна и Нижнеудинского района на базе Всероссийского детского центра «Океан». Там же, в «Океане», для ребят будет организовано обучение.