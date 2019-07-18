16,5 млрд рублей планируют выделить на строительство жилья жителям затопленных территорий

На заседании Правительства РФ 18 июля будет рассмотрен вопрос о выделении 16,5 млрд рублей на восстановление и строительство жилья жителям затопленных территорий. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Глава региона напомнил, что предыдущий транш в 2,3 млрд рублей из федерального бюджета был направлен на выплаты пострадавшим компенсации по утере имущества. В настоящее время 36885 жителей районов Иркутской области, пострадавших от паводка, получили единовременную материальную помощь 10 тысяч рублей. Всего в списках на эту выплату числятся 37983 человека. Компенсации за частичную или полную потерю имущества в размере 50 и 100 тысяч рублей соответственно получили 13 733 человека из 14 453, включенных в списки.

- Эти выплаты мы практически завершаем. Есть уже судебные решения - более 1500 человек обратились в суды, и более 1000 человек по суду добавлены в этот список. Чаще всего проблемы возникают из-за отсутствия документов, регистрации. Сейчас идет обследование домов, которое должно прояснить, будем ли мы их капитально ремонтировать, либо предоставлять новое жилье. В те жилые помещения, которые подлежат капремонту, до конца недели начнут заходить ремонтные бригады. Тут тоже необходимы определенные документы и согласие людей. По решению комиссии за капитальный ремонт квадратного метра будет компенсироваться 6 тысяч рублей. Там, где дома восстановить невозможно, жилье будет приобретаться за счет государства. Человек должен будет выбрать индивидуальный жилой дом на 15 сотках земли или квартиру в многоквартирном доме в любом населенном пункте Иркутской области, - подчеркнул глава региона.