Альфа-Банк предложил клиентам повышенные ставки по накопительному счету до 7%

До 31 августа 2019 года клиенты Альфа-Банка могут оформить накопительный «Альфа-Счет» с повышенной ставкой в рублях и получать 7% уже с первого месяца размещения средств. По счетам, открытым в августе текущего года, повышенная процентная ставка также будет применятся в течение 2-х первых календарных месяцев хранения средств на накопительном «Альфа-счете» - до 30 сентября 2019 года включительно.

Ставка 7% годовых начисляется на минимальный остаток в рублях за первые два календарных месяца хранения средств на накопительном «Альфа-Счете» при осуществлении покупок по дебетовым картам Альфа-Банка на сумму от 10 000 рублей в месяц.

Максимальная сумма для применения ставки 7% годовых действует сумму не более, чем 10 млн. рублей для клиентов в рамках пакетов услуг «Премиум», «Максимум+», Private, и не более 1 млн руб - для остальных клиентов. На сумму минимального остатка свыше максимальной проценты начисляются по ставке 6% годовых., независимо от уровня обслуживания клиента в банке.

«Мы предложили нашим клиентам хорошую возможность размещения средств в период общего снижения ставок на рынке и ожидаем высокого интереса к этому накопительному продукту», — говорит директор по сегментам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков.

Открыть и пополнить «Альфа-Счет» клиенты могут любым удобным способом: в интернет-банке «Альфа-Клик», в мобильном приложении «Альфа-Мобайл», в отделении или через контакт-центр.

Узнать подробную информацию о накопительных продуктах можно на сайте банка.